Con alta convocatoria se realizó jornada «Gobierno en Terreno» de la Delegación Antártica en Puerto Williams





– En 1 hora y 30 minutos, 17 personas concurrieron a dependencias de la entidad ubicada en Puerto Williams, con el fin de realizar diversos trámites. «Fue bastante positiva la actividad. Si bien (Cabo de Hornos) es una comuna pequeña, entendemos lo complejo que es acudir a la Delegación, porque los horarios son bastante limitados para las personas que trabajan», comentó la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, quien espera replicar esta acción.

La Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, realizó una actividad de «Gobierno en Terreno» en horario extendido de atención, con el fin de realizar servicios a vecinas y vecinos que, por diversos motivos, se ven imposibilitados de asistir a las dependencias de dicha entidad durante jornadas normales de atención.

Un total de 17 personas concurrieron al recinto gubernamental ubicado en Puerto Williams, donde pudieron realizar diligencias, resolver dudas o ser orientados en temáticas como Registro Social de Hogares, Asignación Familiar y certificado de residencia en la provincia, así como también en lo referente a los subsidios aéreo y de gas licuado -en cuyos procedimientos para obtenerlos deben realizar trámites en las diferentes unidades del organismo-.

La delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, destacó la alta convocatoria de esta actividad llevada a cabo en un horario extraordinario, entre las 17:30 y 19:00 horas del martes recientemente pasado, donde participó personal pertinente de la Delegación y una funcionaria de ChileAtiende, cuya oficina se encuentra en el establecimiento.

«Fue bastante positiva la actividad. Si bien (Cabo de Hornos) es una comuna pequeña, entendemos lo complejo que es acudir a la Delegación, porque los horarios son bastante limitados para las personas que trabajan», dijo la máxima autoridad provincial.

La delegada Muñoz recordó que similares actividades de «Gobierno en Terreno» se han realizado anteriormente durante este año, como en la empresa pesquera Productos Marinos Puerto Williams o Puerto Toro, con el fin de acercar los servicios públicos a la comunidad.

«La idea es poder darles soluciones a las personas que no pueden acceder a realizar estos trámites, estas consultas, para que tengan una respuesta de esta forma. Que el ‘Gobierno en Terreno’ se acerque a los vecinos y vecinas. La idea es poder replicarlo y seguir haciéndolo», manifestó Muñoz.

Una de las personas que acudió a la Delegación Antártica Chilena durante esta actividad, fue Cecilia Cárdenas. Su horario laboral le dificulta realizar diligencias de manera frecuente, ya que coincide con los horarios de atención normales del establecimiento.

Sin embargo, esta jornada extraordinaria de atención le sirvió para resolver trámites asociados a certificado de residencia, subsidio al gas licuado y actualización de domicilio en el Registro Social de Hogares.

«Por lo menos a mí me acomoda bastante, porque tengo un horario laboral entre 8 y 5 de la tarde. Normalmente, estos servicios públicos funcionan en horarios que a mí no me acomodan (…) Es bastante bueno este horario que se dio, por lo menos para mí. Por lo visto, es alto el requerimiento», comentó la vecina de Puerto Williams tras finalizar sus trámites.