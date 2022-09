Familias de Tierra del Fuego redujeron en hasta un 15% sus consumos eléctricos tras finalizar programa para la Educación Energética “Vivo Eficiente”

Luego de la capacitación, 43 familias de las comunas de Timaukel y de Primavera adquirieron nuevos conocimientos para el uso eficiente de los recursos energéticos dentro del hogar.

Tierra del Fuego, agosto del 2022.- 43 familias de las comunas de Timaukel y de Primavera culminaron exitosamente su período de capacitación -de un mes- que imparte el programa para la educación energética en el hogar “Vivo Eficiente”.

El programa,que financia el Gobierno Regional, desarrolla la Seremi de Energía y ejecuta la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), favoreció a 23 familias de Timaukel y 20 de Primavera.

La ceremonia de cierre que se llevó a cabo en ambas comunas, contó con la presencia de las autoridades locales y las familias participantes, quienes valoraron la iniciativa y agradecieron los nuevos contenidos que a la fecha les han permitido ahorrar en sus consumos eléctricos un promedio un 7,8% en Timaukel, mientras que en Primavera, un 15%.

Ahorros que han sido bienvenidos entre los beneficiarIos que terminaron su participación en el programa de educación energética.

BUENOS RESULTADO ENERGÉTICOS

“Este programa sobre eficiencia energética fue para mí, en lo personal, muy importante y a la vez me sacó de dudas (…) para mejorar la calidad de mi vivienda y ahorrar energía porque este es el futuro. Si nosotros no cuidamos la energía no sé qué le vamos a heredar a nuestros nietos. Este programa sin duda lo recomendaría para crear conciencia sobre lo que significa cuidar la energía mediante el aislamiento térmico, por ejemplo. Si se inscriben, verán cómo les cambiará la vida en sus hogares”, contó Patricia Serón, quien junto a su familia fue parte del programa Vivo Eficiente en la comuna de Primavera.

Sobre los resultados que está exhibiendo el Vivo Eficiente, la Seremi de Energía de Magallanes, María Luisa Ojeda, felicitó a las familias que se inscribieron en el programa y a los equipos técnicos que trabajaron junto a ellas.

“Estos resultados son fruto del trabajo, esfuerzo y compromiso de las familias y los equipos técnicos desplegados en Timaukel y Primavera. En este sentido, lo que estamos viendo es la preocupación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por descentralizar la educación energética y llegar con ella a las comunas rurales de nuestra región; por eso estamos muy satisfechos y contentos que un total de 43 familias de Timaukel y de Primavera hayan culminaron positivamente su ciclo de capacitación”, sostuvo la Seremi de Energía.

En esta misma línea, Claudio San Martín, en representación de la Delegación Provincial de Tierra del Fuego, planteó que pudieron comprobar “cómo muchas familias de esta comunidad han valorado en forma exitosa el programa que se ha podido desarrollar con fondos del Gobierno Regional y la verdad que una comuna rural donde la energía también es de vital importancia hemos podido establecer la forma como los vecinos han aprendido a ahorrar energía y hacer un país y una comunidad más sustentable

Por su parte, Ester Espinoza, Profesional de la Línea Educación de la AgenciaSE explicó que “tener la recepción de que tuvimos de las familias, el poder recibir al monitor, el lograr aprendizajes, el poder vivencias tanto con personas adultas mayores como adultos y niños y lograr una metodología que fuera inclusiva, participativa y didáctica, para nos hace reforzar la idea de que es importante educar, es importante llegar a la población rural porque acá los temas de educación son realmente relevantes para el cuidado del medio ambiente y del ecosistema”.