La sola discriminación por nacionalidad es discutible | Jaime Esponda Fernández | Opinión

Señor director:

Estimo que la aprobación, por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, de un proyecto de Ley que permite a las policías, en los procedimientos de control de identidad, privar de libertad a la persona si esta es extranjera y “diera indicio de no mantener su situación migratoria regular o sus permisos de residencia estuviesen vencidos”, es cruelmente inoportuna.

Desde luego, la sola discriminación fundada en la nacionalidad es discutible, pero aun así, la aprobación de este proyecto no sería tan grave si no persistiese la situación de paralización de miles de trámites migratorios de personas que han cumplido con la Ley, la cual se arrastra hasta por años, acumulándose casos de irregularidad que no son de responsabilidad de esas personas sino de la Administración.

Personalmente, conozco académicos y académicas que prestan servicios en universidades del país, por los cuales he debido interceder, cuya prolongada situación irregular solo se debe a la falta de respuesta administrativa, en infracción al principio de celeridad, establecido por el artículo 7° de la Ley de Bases de los procedimientos Administrativos.

No quisiera que estas personas quedasen expuestas a ser privadas de su libertad, con solo cumplirse una hipótesis tan amplia como “dar indicio” de irregularidad. Me constan los esfuerzos que realiza la actual Dirección del Servicio de Migraciones, para superar esta situación, pero estimo que de aprobarse el mencionado proyecto de Ley se agregaría un factor agravante. Por ello, por este medio, solicito al Congreso Nacional rechazar este proyecto de ley.

JAIME ESPONDA FERNANDEZ

Abogado. Profesor de Derecho Migratorio.

(Esta Carta al Director ha sido publicada inicialmente en el periódico La Tercera).