MTT presenta modificaciones y medidas preventivas en el transporte tras fin de obligatoriedad de mascarillas

Sanitización de equipos de transporte público y privado se mantendrán vigentes, destacando higienización, ventilación y uso de elementos purificadores, entre otras.

Tras casi 2 años y medio con uso obligatorio de mascarillas, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, dio a conocer las medidas preventivas que mantendrá el Transporte Público, y que incluyen el fin de esta medida.

En particular, a partir del próximo 1 de octubre, la mascarilla en modos públicos y privados pasará a ser recomendable, dejando con ello una exigencia vigente desde el 8 de abril de 2020, en vista de los buenos indicadores que ha presentado el virus en el país, y que implica pasar oficialmente a la Fase de Apertura, según el plan Paso a Paso seguimos cuidándonos.

“Como Gobierno siempre hemos puesto el bienestar de las personas en el centro de nuestras decisiones. Por lo mismo, desde el inicio hemos estado evaluando las medidas de acuerdo a los momentos de la pandemia y la situación en nuestro país. Es por eso que, de manera coordinada con el Ministerio de Salud, se decidió dejar como optativa la utilización de la mascarilla en el transporte. No obstante, igualmente seguimos recomendando su uso, pues queremos que todos puedan sentirse seguros al momento de usarlo”, señaló el ministro Juan Carlos Muñoz.

Cabe señalar que también desde el 1 de octubre, se eliminará la exigencia del Pase de Movilidad, actualmente vigente para viajes de más de 200 kilómetros de distancia, según explicó el titular del MTT, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda; la gerenta de Operaciones de DTPM, Paola García; el gerente de la División Transporte de Metro de Santiago, Robert Spratz; el gerente general de EFE, Ricardo Montecinos, y el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), Martín Mackenna.

“Queremos recordar e instar a que todos mantengamos las medidas de autocuidado, las cuales no solo buscan evitar contagios a nivel individual, sino también, hacia otras personas. Desde el comienzo de la pandemia éstas han sido claves para controlar la propagación del virus”, añadió el ministro.

Principales medidas

Pese al uso voluntario del tapabocas en el transporte público y privado, las medidas de resguardo y sanitización de transporte público y privado se mantendrán vigentes, destacando la higienización de equipos; la ventilación en Metro y Buses RED; el uso de elementos purificadores, como el Ozono, para el caso de servicios de trenes interregionales, y de filtros HEPA que renuevan el aire cada 3 minutos en los aviones.

Al respecto, el gerente de la División Transporte de Metro de Santiago, Robert Spratz, señaló que “desde el principio de la pandemia hemos observado un apego bastante irrestricto por parte de nuestros pasajeros y pasajeras respecto del uso de mascarilla. Lo que vamos a fomentar y seguir comunicando es que esta conducta la mantengamos, pero además continuaremos con nuestro proceso de sanitización tanto de trenes como de estaciones”.

Por su parte, el gerente general de EFE, Ricardo Montecinos, explicó que todos los servicios ferroviarios “mantendrán los procesos de sanitización y medidas que hemos realizado desde el inicio de la pandemia, como también recomendamos a nuestros pasajeros conservar el uso de la mascarilla especialmente en las horas puntas o en los tramos de mayor distancia”.

Respecto a la situación en los aviones, el secretario general de la Junta de Aeronáutica Civil (JAC), Martín Mackenna, sostuvo que “esperamos que desde el 01 de octubre se recupere la forma de viajar prácticamente igual a lo que teníamos previo a la pandemia”. Recordó, además, que “en el caso de los extranjeros no residentes, es decir, turistas, deben presentar un certificado de vacunación o un PCR con 48 horas previo al vuelo. En el caso de viajes nacionales, al no existir el instrumento del Pase de Movilidad, no habrá restricciones”.