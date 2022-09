Poder Judicial presenta denuncia criminal por incidente de ciberseguridad

«Hemos tenido la información de que se trata de un ataque masivo, se ha presentado en el día de hoy una denuncia criminal por parte de la Corporación ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de quienes resulten responsables, porque aún no existe información acerca de qué grupo o personas han tenido que ver con esta situación”, dijo la vocera Ángela Vivanco.

El presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes Belmar, encabezó hoy jueves una reunión para analizar el incidente de ciberseguridad que afectó a la institución esta semana y que ha tenido efectos en el funcionamiento de tribunales.



En la reunión participaron, además de la máxima autoridad, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco; el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zvonimir Koporcic; el jefe del departamento de Informática, Mauricio Rodríguez; y asesores.



La ministra Vivanco informó que “este incidente de ciberseguridad ha sido un ataque general. No ha sido un ataque específicamente dirigido al Poder Judicial. Hasta donde lo sabemos, la forma de infección se ha realizado el día domingo y a propósito de esa infección se generó entonces primero el detectar 150 computadores comprometidos en aquello y otros tantos se han ido detectando con posterioridad, pero que fueron desconectados, por lo cual se estima que no hubo posteriores infecciones más que eso, sino que hubo una extensión a computadores que luego se revisaron y se indicó”.



La autoridad informó que hoy se presentó una denuncia criminal por este motivo. “Habiéndose detectado y habiéndose contenido el problema para seguir adelante, mitigar y finalmente recuperar la información al efecto y dado que, como digo, hemos tenido la información de que se trata de un ataque masivo, se ha presentado en el día de hoy una denuncia criminal por parte de la Corporación ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de quienes resulten responsables, porque aún no existe información acerca de qué grupo o personas han tenido que ver con esta situación”.



La vocera destacó que en las últimas horas la institución se ha dedicado “a fortalecer la seguridad, particularmente, la seguridad asociada con los computadores y con todas las plataformas y herramientas computacionales del Poder Judicial. Y para eso también ha habido un muy buen diálogo con el Ministerio de Hacienda, asociado con la aprobación del nuevo presupuesto, dando entonces recursos necesarios al Poder Judicial para tomar todas las medidas como actualización de computadores, actualización de software y las medidas distintas de prevención de este tipo de situaciones para lo cual estamos contando, como lo decía antes, con asesores expertos”.



“En consecuencia, creemos que la problemática que esto le genera al Poder Judicial ha sido controlada, se está avanzando en la investigación de estos hechos”., concluyó



Comunicado Corporación Administrativa del Poder Judicial



La Corporación Administrativa del Poder Judicial informa que el domingo 25 de septiembre la institución fue afectada por un incidente de ciberseguridad provocada por una campaña masiva “ransomware”. No existe antecedente que esta campaña sea dirigida directamente contra el Poder Judicial.



Una vez identificado el incidente, se activaron los protocolos de respuesta y las medidas de contención dispuestas a mantener la continuidad, lo que nos permitió seguir operando, afectando de manera reducida nuestras operaciones.



La detección en una fase inicial ha permitido la contención del incidente de manera controlada. Sin perjuicio de ello, los equipos dependientes del Departamento de Informática se constituyeron remota y presencialmente, sumándose apoyo especializado en ciberseguridad, de manera de determinar su alcance.



La Corporación Administrativa del Poder Judicial pone a disposición indicadores de compromiso que pueden ser útiles a la comunidad para protegerse de futuras amenazas en el ámbito de la ciberseguridad.