Presidente Gabriel Boric presentó líneas generales del Presupuesto Fiscal 2023

El siguiente es el mensaje entregado a la ciudadanía esta noche de jueves 29 de septiembre por el Presidente Gabriel Boric, por el proyecto de ley de Presupuesto 2023.

Mensaje de S.E. el Presidente de la República,

Gabriel Boric Font, sobre Ley de Presupuesto 2023

Santiago, 29 de septiembre de 2022



Chilenos y chilenas, muy buenas noches:

El día de mañana ingresaré la Ley de Presupuesto para el año 2023. Se

trata, como bien saben, del primer presupuesto que presenta nuestro

Gobierno.

He escuchado y soy consciente de la difícil situación que enfrenta

nuestro país y el mundo. De esta forma, estamos trabajando para

ampliar las políticas sociales y fortalecer la presencia del Estado para

todos y todas quienes lo necesiten.

Hoy, con este nuevo presupuesto, damos prioridad al gasto público en

función de tus necesidades, que a su vez son las prioridades de nuestro

Gobierno para mejorar la vida de las personas.

Compatriotas, este presupuesto está construido en función de tres

grandes pilares:

• Primero, ocuparse de las dificultades económicas que les afectan

promoviendo el crecimiento, la inversión pública y privada, y la

generación de empleo.

• Segundo, destinaremos todos los recursos públicos que sean

necesarios para resguardar la seguridad de las personas. Pues, así

como tenemos la firme convicción de que los chilenos y chilenas tienen

derecho a una pensión digna, a una salud de calidad, a una educación

de calidad, también sabemos que la seguridad pública es un derecho:

el derecho a vivir en paz y sin miedo.

• En tercer lugar, ponemos un gran énfasis en la seguridad social,

porque queremos construir un país justo para todas y todos. Uno que

proteja, que acoja, que provea de seguridad social a todos quienes lo

construyen día a día.

Este presupuesto expandirá en un 4,2% el gasto para el año 2023 en

relación al presupuesto anterior, y está pensado para resolver

concretamente los problemas de las personas con una sólida base de

responsabilidad fiscal, tal como lo hacen ustedes en sus hogares que

deben administrar el presupuesto de manera responsable y

anteponiendo siempre el bienestar de cada uno de sus miembros.

También, este presupuesto pone énfasis en avanzar en menos

burocracia, mayor transparencia y eficiencia del gasto público. Todo con

una mirada regional para abarcar todo el territorio nacional.

Son tiempos difíciles para Chile y también para el mundo, pero no les

quepa duda que vamos a salir adelante. La Pandemia afectó nuestra

vida y la guerra en Europa tiene un impacto directo en cuestiones tan

sensibles como los precios de la gasolina y de los alimentos. Hoy

nuestro desafío es contener estas tendencias y reactivar la economía

en nuestro país. Por eso, cuando digo nuestro desafío, no estoy

aludiendo sólo al Gobierno, sino también al mundo privado con quienes

hemos trabajado y seguiremos trabajando en conjunto.

El presupuesto que mañana presentaremos, tendrá un efecto

contracíclico. Esto significa que, en un contexto de menores ingresos

fiscales por el ajuste de la economía, mantendremos un aumento del

gasto, asegurando la continuidad de las buenas políticas públicas y

movilizando una importante cantidad de recursos para la reactivación

económica.

En materia de reactivación, aumentaremos la inversión para mejorar la

infraestructura pública del país, sin generar más inflación, y para crear

más de 200 mil nuevos empleos.

¿A dónde irá esta inversión?

Destinaremos 1.6 billones de pesos en un Programa de Infraestructura

para el Desarrollo que nos permitirá seguir mejorando y construyendo

carreteras, puentes y aeropuertos a lo largo y ancho de todo Chile.

Esta inversión permitirá, por ejemplo, avanzar en nuestra política de

trenes para Chile; en construir soluciones para los aluviones en la

quebrada de Paipote en Atacama; para mejorar el camino costero en el

sector de Boyeruca en el Maule; y para fortalecer nuestra infraestructura

deportiva para recibir los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos

el año 2023.

Para que el Estado llegue con más y mejor infraestructura pública a

cada rincón de nuestro país, este presupuesto tiene el foco en los

gobiernos locales.

Por eso, aumentaremos en un 6,2% los fondos de inversión municipal y

en un 2,9% la inversión regional que se entrega directamente a los

Gobiernos Regionales, a quienes también, en un proceso de diálogo

con ellos, les entregaremos mayor flexibilidad y atribuciones en la

gestión de los recursos mediante una nueva partida presupuestaria para

que puedan llegar de manera más rápida a las necesidades de la gente.

Además, alrededor de 403 mil millones de pesos de inversión pública

serán destinados al Plan Buen Vivir, que busca mejorar la calidad de

vida de las comunidades y habitantes de la Región de La Araucanía y

de las Provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.

Esto tendrá efectos concretos en mejorar tu calidad de vida. Vamos a

mejorar de esta manera nuestras plazas, luminarias, sedes sociales y

sistemas de agua potable y alcantarillado a lo largo de todo Chile,

recuperando de esta maneta nuestros espacios públicos para dar

seguridad y contribuir al bienestar personal y social.

Para impulsar la reactivación, estaremos con quienes más lo necesitan.

Es tarea del Estado apoyar a los miles de pequeños comerciantes, a las

pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares, detrás de

las cuales hay personas que con el esfuerzo de sus vidas han levantado

sus negocios, almacenes, y emprendimientos. Un esfuerzo que muchas

veces queda oculto en los promedios y grandes indicadores.

Sabemos que las pymes son el motor de la economía nacional y aportan

casi dos tercios de los empleos del país. Yo sé que muchos de ustedes

no están bancarizados y por eso muchas veces les cuesta acceder al

crédito, por eso vamos a disponer de 58 mil millones de pesos para el

fortalecimiento del programa de acceso a créditos a pymes no

bancarizadas con el objetivo de apoyar tus emprendimientos.

En materia de grandes inversiones, nos haremos cargo del diagnóstico

compartido entre el mundo público y el privado: vamos a agilizar la

tramitación de permisos en servicios como el Consejo de Monumentos

Nacionales, municipios y el Servicio de Evaluación Ambiental, sin, por

ello, disminuir los estándares ambientales.

Sabemos que la ciencia nos ayudará a encontrar soluciones para los

problemas que nos aquejan día a día: la contaminación del aire, las

listas de espera, los tacos en las ciudades, la burocracia. Es por eso

que me enorgullece profundamente anunciar que este proyecto

presupuestario contempla una inversión extraordinaria en Ciencia y

Tecnología de casi 76 mil millones de pesos, lo que significa un aumento

histórico del 9,6% para potenciar la investigación y el desarrollo del país.

Chile es futuro.

En materia de seguridad pública, enfrentamos una crisis que altera la

vida cotidiana de las familias chilenas. Por eso, este presupuesto pone

recursos extraordinarios para recuperar la tranquilidad de los chilenos y

chilenas. Vamos a poner el dinero done ponemos las palabras. Quiero

que sepan que su tranquilidad y la de sus familias es mi prioridad y la

de nuestro Gobierno.

Estamos trabajando intensamente para que ninguna persona se sienta

atemorizada esperando una micro de camino a su trabajo. Que niños y

niñas puedan ocupar libremente los parques y las plazas de sus barrios.

Que las mujeres caminen seguras por las calles y que en sus hogares

sientan seguridad y no temor.

Las fuerzas de orden y seguridad son un actor crucial para detener el

avance del crimen y la delincuencia. Por esta razón, el presupuesto

asociado a Orden Público y Seguridad aumentará en 164 mil millones

de pesos, es decir, un 4,4% más respecto de este año.

En materia de seguridad pública, el Gobierno no improvisa. Sabemos

que tenemos una amenaza, que es el crimen organizado y no vamos a

permitir que siga avanzando. Por eso destinaremos 38 mil millones de

pesos para ejecutar la nueva Política Nacional Contra el Crimen

Organizado, que fortalecerá la capacidad operativa de las instituciones

involucradas en la persecución de las organizaciones criminales,

apoyando de esta manera a Carabineros y la PDI.

Necesitamos mayor presencia policial, y mejorar sus tiempos de

respuesta. Por eso aumentaremos también en 25 mil millones de pesos

el presupuesto a Carabineros de Chile. Con esto, estamos duplicando

el ritmo de crecimiento del presupuesto de los años anteriores, porque

sabemos que es lo que las familias esperan para poder vivir tranquilos.

Además de la seguridad de la economía familiar, de la seguridad en el

empleo y de la seguridad frente a la delincuencia, es fundamental para

una vida digna poder sentir también seguridad al enfrentarse a una

enfermedad, al mirar hacia el futuro de nuestras familias y al visualizar

como será nuestra vejez.

Queremos construir un Estado que cuando lo necesites te apoye.

Es por eso que, junto con continuar con el IFE Laboral, el Ingreso

Mínimo Garantizado, el Subsidio Protege y el Bono de Canasta

Protegida -ayudas que sumarán más de 750 mil millones de pesosestamos poniendo el foco de la inversión en salud, educación, mejor

niñez, vivienda y pensiones dignas.

La salud es la condición más básica para el desarrollo de nuestras

vidas. Hemos pasado tiempos de pandemia, duros y dolorosos. Pero

aprendimos una cosa: en salud todos podemos ser tratados como

iguales en dignidad y derechos. A nadie le faltó una vacuna, sin importar

el tamaño de su bolsillo.

Es un orgullo para nuestro Gobierno que en estos primeros seis meses

hayamos logrado entregar gratuidad a todos los usuarios de Fonasa en

todo el sistema público de salud, mediante la política Copago Cero. Esta

medida cambia la vida de las personas para mejor y las familias que

enfrentan una enfermedad y ha sido reconocida internacionalmente

como un paso para avanzar hacia un Sistema de Salud Universal para

Chile.

Para continuar con esta senda, pondremos en marcha nuestro plan

piloto de Atención Primaria Universal, pensando en mejorar tu

consultorio, en la entrega de fármacos a domicilio, en la compra de

medicamentos, insumos y dispositivos médicos para pacientes con

tratamiento GES y no GES con foco en la prevención de las

enfermedades.

Destinaremos más de 19 mil millones para el refuerzo de la salud

mental, porque sí, la salud mental importa y no los vamos a dejar solos.

Por eso, destinaremos más de 19 mil millones para el refuerzo

justamente de la salud mental.

Y otro tema que aqueja a miles de familias son las listas de espera que

se incrementaron durante la pandemia. Para eso, destinaremos 28.360

millones de pesos con el objetivo de reducirlas de manera significativa

porque la salud pública tiene que ser una salud digna y oportuna.

El foco de la protección social, sabemos, deben ser los niños, niñas y

adolescentes del país. Esta convicción nos lleva a aumentar en más de

117 mil millones de pesos, un 16%, los recursos para financiar

programas como Mejor Niñez y la entrada en vigencia de la Ley de

Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y

Adolescencia.

Chile tiene una deuda con sus niños y niñas y no puede ser que se sigan

vulnerando sus derechos. Vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas

para que nunca más veamos las aberraciones que en el pasado se

vivieron en el Sename.

La educación es clave para alcanzar la igualdad de oportunidades y

mejorarla es un compromiso fundamental de nuestro Gobierno. Por ello,

aumentaremos los recursos para gratuidad de las nuevas generaciones

de estudiantes de la educación superior y destinaremos nuevos

recursos para entregar condiciones básicas para estudiar. Sabemos

que esta política por la cual venimos peleando hace tanto tiempo y que

implementó el Gobierno de la Presidenta Bachelet le ha cambiado la

vida a muchas familias.

En esta línea también aumentaremos la cobertura de los programas en

materia de convivencia escolar y de salud mental; reajustaremos el

Programa de Alimentación Escolar para mejorar las raciones e

invertiremos más de 156 mil millones con el objetivo de enfrentar la

crisis de la infraestructura educacional.

Cumpliendo con nuestros compromisos con las y los estudiantes de

Chile, y tal como hicimos este año reajustando por primera vez en la

última década la Beca BAES, en este presupuesto asignamos 70 mil

millones de pesos extra para la Beca de Alimentación de Educación

Superior, lo que nos permitirá aumentar el monto de la BAES en 5.000

pesos mensuales.

Sabemos que en nuestro país son muchas familias que siguen

esperando la casa propia y por eso en materia de vivienda, vamos a

aumentar el gasto social, trabajando a toda máquina para construir

viviendas sociales y alcanzar la ambiciosa meta de 260 mil soluciones

habitacionales.

Avanzar hacia un sistema de seguridad social que entregue pensiones

dignas para nuestra vejez es una de las principales preocupaciones de

las chilenas y chilenos, que después de toda una vida de trabajo ven

cómo pensiones de miseria no les alcanza para vivir. Por eso lo hemos

asumido como una de las principales tareas que tenemos como

Gobierno.

De la totalidad del aumento del gasto público para el próximo año, un

60% se utilizará para financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU),

fruto del gran acuerdo alcanzado por el Congreso Nacional a fines del

2021 durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera.

En concreto, son casi 2 millones 300 mil personas las que tendrán una

pensión garantizada de $193.917 producto de la ampliación de la

cobertura al 90% de las personas mayores de 65 años.

Pero no podemos quedarnos tranquilos, seguir aumentando las

pensiones de las personas mayores en el corto plazo es la meta que

nos hemos puesto como Gobierno hasta alcanzar al menos los 250 mil

pesos mensuales de PGU durante nuestro mandato, para ello serán

fundamentales los recursos que generará la Reforma Tributaria que

actualmente se discute en el Congreso y que espero los parlamentarios

tengan a bien tramitar con celeridad.

Como Presidente de Chile, he entregado la instrucción clara de

movilizar todos los recursos que tengamos disponibles para impulsar

nuestra economía y hacernos cargo de las necesidades y

preocupaciones más apremiantes de nuestros compatriotas.

Confío en que nuestro Parlamento discutirá este presupuesto con altura

de miras y pensando siempre en el bienestar de todas las chilenas y

chilenos, en tu bienestar.

Porque las personas quieren ver, en su día a día, como las acciones

concretas del Estado resultan en mejor calidad de vida para ustedes y

sus familias. Este proyecto presupuestario se hace cargo de enfrentar

estas demandas y necesidades con responsabilidad y sentido de

urgencia.

Un presupuesto para el crecimiento económico y la generación de

empleo.

Un presupuesto para resguardar la seguridad económica, seguridad

ciudadana y la protección social de las personas.

En definitiva, un presupuesto que entregue certezas y proteja a todas

las chilenas y chilenos.