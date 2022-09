Programa para personas dependientes y sus cuidadores busca ampliar en un 27% su cobertura en Natales

· El programa que entrega servicios y prestaciones para disminuir la progresión de la dependencia, y a su vez, la sobrecarga en el cuidador, incluirá en su próxima versión 21 nuevas diadas, que equivalen a 42 personas.

29 de septiembre de 2022. En la comuna de Natales se llevó a cabo una ceremonia de cierre de la quinta versión del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados –PRLAC, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y destinado a apoyar a las personas dependientes funcionales, y a las personas que entregan cuidados, entendiéndose como cuidadores y cuidadoras no remuneradas.

Este programa es parte de una de las 25 medidas del Plan Chile Apoya, presentado por el Presidente Gabriel Boric el pasado 7 de abril, y que busca ampliar la cobertura de municipios que ejecutan este programa, pasando de 62 a 90 comunas.

Para el Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla, “hoy estamos concluyendo la quinta versión de este programa que se viene ejecutando de manera ininterrumpida desde el año 2017 en Natales por su municipio. Este programa que entrega en concreto servicios y prestaciones para disminuir la progresión de la dependencia, y a su vez, la sobrecarga en el cuidador, para su próxima versión tendrá un aumento de 27,8 %, lo que significa incluir a 21 diadas, es decir 42 nuevas personas. Hoy nos acompañan representantes de las familias que participaron, quienes son un ejemplo de lo fundamental que resulta para ellas contar con este programa que simboliza el primer paso para poder implementar en el país el Sistema Nacional de Cuidados”.

La realización de la quinta versión tuvo un costo de $115.588.474 que fue traspasado por parte de la Secretaría Regional a la Municipalidad de Natales, quien ejecutó el programa. Esta versión se llevó a cabo en un tiempo de 12 meses, y tuvo una cobertura de 50 diadas, es decir 100 personas.

A su vez, la Alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo Alvarado, señaló que “el cuidado tiene que ver con un acto de generosidad, de desprendimiento, donde sentimos un afecto, a veces por alguien desconocido, como si fuera nuestra familia. El cuidado está asociado no sólo a la salud, sino que también con un derecho integral a sentirse bien hasta el último día de nuestras vidas, y de eso trata el Programa Red Local de Apoyos y Cuidados. El Estado debe progresar en lo que se refiere a políticas públicas que tengan el foco en la labor del cuidado, hasta llegar a transformarse en un derecho garantizado. Como municipalidad queremos agradecer esta política pública del Ministerio de Desarrollo Social y Familia porque ha permitido que muchos vecinos tengan hoy una mejor calidad de vida”.

Víctor Villarroel Ojeda es uno de los usuarios del programa. Al respecto enfatizó su alegría,señalando que “estoy muy contento con este programa porque me ha ayudado a llevar mi condición de discapacitado. He recibido mucha ayuda de los trabajadores y estoy contento de saber que el programa va a continuar. La cama especial que me trajeron me cambió la vida, y ahora me permite descansar bien, porque es una cama para personas de mi condición. Mi problema en las piernas lo tengo desde hace tres años, y desde ese momento, siempre me han ido a ver”.

Actualmente, Red Local de Apoyos y Cuidados se implementa en las comunas de Natales, Cabo de Hornos, y próximamente en Punta Arenas. Para ser parte del PRLAC los requisitos son pertenecer a hogares en el estrato del 60% o menor de calificación socioeconómica (CSE) según el Registro Social de Hogares.

Funcionamiento del programa

El programa brinda un servicio de atención domiciliaria, que pone a disposición de un asistente para disminuir la sobrecarga del cuidador/a principal que atiende a la persona con dependencia.

Este profesional de apoyo asiste al hogar dos veces por semana (durante 4 horas por día) para colaborar en algunas tareas cotidianas, a fin de que el cuidador pueda salir y realizar sus actividades fuera del hogar, y no dejar solo a la persona con dependencia.

También, otorga el financiamiento de servicios especializados, que son bienes o servicios que el programa pone a disposición de la persona con dependencia funcional para cubrir sus necesidades particulares, como por ejemplo, la ayuda de un psicólogo, kinesiólogo, podólogo, dentista o peluquero.