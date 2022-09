Sala del Senado inició discusión sobre proyecto de Tratado TPP11

Con un amplio debate, la Sala del Senado inició esta jornada, el análisis del proyecto de acuerdo internacional, en segundo trámite, que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018 (Boletín N° 12.195-10).

Cabe destacar que el Comité PC solicitó también segunda discusión, la que realizará «en la próxima sesión a la que se someta a discusión el proyecto», según lo dispone el artículo 129 del Reglamento del Senado.

Durante la jornada se pusieron en relieve los distintos argumentos frente a la política exterior chilena, las gestiones del Ejecutivo y los plazos solicitados para la construcción de las denominadas “Side Letters” o cartas laterales del tratado que se referirían, especialmente, a «los mecanismos de resolución de controversias entre estados».

Una de las aristas más abordadas en la discusión fueron también las denominadas ‘fake news’ en torno al proyecto de acuerdo que involucra a 11 países de Asia Pacífico y unos 500 millones de habitantes. Senadores y senadoras de distintos sectores se refirieron al alcance de los compromisos y la eventual modificación de la legislación vigente en materia de medicamentos, semillas, entre otras normas.

DEBATE

El senador Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores dio detallada cuenta de la tramitación de esta iniciativa en la instancia que recibió a las distintas organizaciones y representantes de la sociedad civil que dieron su opinión ante la instancia y las diversas observaciones que se realizaron durante su debate (obtentores vegetales, costo de medicamentos, normas vigentes, entre otros)

Asimismo aclaró que en el caso que Estados Unidos solicitara ingresar a este tratado, “las materias de propiedad intelectual no se aprobarían automáticamente sino que deberán ser negociadas por los respectivos gobiernos y discutidas en el Congreso”. “El tratado no contiene obligaciones que impliquen modificaciones en la legislación vigente en materia de medicamentos genéricos”.

Senador Rojo Edwards

“Este tratado ofrece una matriz de certeza jurídica asegurando mayor competencia y transparencia. Hoy estamos a merced de lo que dicen las potencias y se requiere de instrumentos como TPP11, en momentos en que estamos ad portas de una recesión”. “Creo que la postergación de la votación no debiese ser el reflejo de lo que ha sido la imagen de nuestra política exterior”.

El senador Matías Walker, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, precisó que este tratado constituye una respuesta de integración y comercio libre con 11 países y con más de 500 millones de personas. Representa el 12% del PIB a nivel mundial y entre los efectos, se puede destacar el beneficio en el mercado de bienes”.

El senador Juan Antonio Coloma en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que el énfasis de la discusión fue sobre “los costos y beneficios del tratado. Se concluyó que el costo fiscal es solo de 800 mil dólares muy mínimo si se compara con el beneficio estimado de 700 millones de dólares al año y, desde esa perspectiva, es un tratado beneficioso”.

Senador Daniel Núñez

“Tenemos que centrarnos en problema de forma. ¿Por qué estamos convocados a votar este TPP11, en circunstancias que quien lleva las relaciones exteriores es el Ejecutivo. No tiene ni suma urgencia ni discusión inmediata y eso ocurrió porque se impuso -por mayoría en los Comités- su debate”.

Senador Iván Moreira

“Este tratado se aprobó en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 2019, este tratado va a ser aprobado y podremos preguntarle a los ministros sobre las razones para aprobar este proyecto… El Chile del futuro se construye con las decisiones que tomamos, analizadas y ponderadas por el bien del país y no en meras opiniones personales».

Senador Francisco Chahuán

“Esto es un tratado que representa oportunidades para nuestro país, pero durante su discusión ha habido una serie de ‘fake news’. (…) El TPP11 no tiene impacto en el precio de los fármacos, tampoco reduce los derechos laborales, ni elimina los derechos de los pueblos originarios, ni la consulta indígena (…) Es muy importante clarificar los mitos que se han construido”.

Senador Ricardo Lagos

“Soy partidario del multilateralismo en cualquiera de sus áreas y formas. Las naciones crecen en los intercambios y les hacen bien a sus pueblos. (…) Podemos seguir despejando una serie de temas y ‘fake news’. Pido, a aquellos que tiene dudas, mirar el largo plazo. Se culpa a los TLC de cosas que no hemos hecho domésticamente”.

Senador Karim Bianchi

“Más que un tratado es cómo Chile se relaciona con las multinacionales, que se crea como un contrapeso entre Estados Unidos y China. Si al país le llamó la atención la plurinacionalidad, acá hablamos de la multinacionalidad. (…) ¿Quién demanda a quién en estos tribunales? Las multinacionales a los países y no viceversa. Entramos en condiciones desiguales, tenemos que desarrollar una política de industrialización”.

Senador Luciano Cruz Coke

“Este acuerdo es una gran oportunidad de crecimiento del país. Se han dicho una serie de afirmaciones que no son ciertas. Se dice que no habrá mayor integración comercial, pero vamos a tener condiciones más ventajosas con rebajas arancelarias adicionales a los TLC vigentes. Los beneficios netos serán más positivos en relación a lo que tenemos”.

Senador José Miguel Insulza

“Esto es fruto de una negociación, no todo lo que está es lo que Chile planteó porque se trató de 12 países que intervinieron en esto. Muchas de las cosas más controversiales se eliminaron cuando Estados Unidos desistió (…) Voto a favor porque esto culmina nuestra relación con el Asia Pacífico que siempre ha sido impecable”.

Alfonso De Urresti

“Voy a votar en contra porque me comprometí en los pequeños productores agrícolas de mi región. Llama la atención que el Gobierno ahora diga que no publicará el TPP11 mientras no reciba las cartas laterales, entonces no entendemos cuál es la posición. Esta falta de claridad produce divisiones en el oficialismo. Me gustaría saber los argumentos económicos que hay”.

Asimismo, durante la discusión se produjo un debate reglamentario respecto a las intervenciones y las alusiones al presidente de la República. Al respecto, los senadores Pedro Araya, Ricardo Lagos Weber y Alejandra Sepúlveda abogaron porque «se retiren ciertas expresiones que faltarían a la rigurosidad de este tipo de discusiones». Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde anticipó que en uso de las facultades que otorga el Reglamento en su artículo 26, número 6 «se revisará el acta de sesiones y, si se concluye que hay expresiones inadecuadas, no se incluirán en el Diario de Sesiones».

En tanto, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte recalcó que asistieron a la sesión junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel y la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos y, aclaró que en esta ocasión, no estuvo presente la canciller, Antonia Urrejola, pues se encuentra fuera del país, mientras que el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, se encuentra con licencia.