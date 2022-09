Seremi de Educación de Magallanes informó a docentes jubilados sobre alcances de la plataforma para docentes traspasados









La autoridad regional se reunió con los integrantes de la directiva de los docentes jubilados para informar personalmente sobre la apertura de la plataforma que permitirá contar con un listado más completo de las y los docentes que fueron afectados.

Como un diálogo franco y directo, fue catalogada la reunión sostenida por el Seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez y la directiva de los docentes jubilados de Magallanes, que llegaron hasta la Secreduc para interiorizarse personalmente de los alcances de la nueva medida emprendida por la Subsecretaría de Educación y el Colegio de Profesores.







Como lo señaló el Seremi de Educación, la plataforma de docentes traspasados fue presentada para permitir que las y los docentes perjudicados con la denominada Deuda Histórica revisen si se encuentran en la nómina de docentes traspasados entre 1980 y 1987, la cual fue elaborada por el Ministerio de Educación entre los años 2016-2017. Esto con el objetivo de avanzar en el compromiso del gobierno de presentar un proyecto de ley de reparación.







Se le denomina Deuda Histórica al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores. Esto hizo que vieran mermados sus salarios, por lo que en las últimas cuatro décadas miles de docentes han exigido la reparación de esta deuda.







El Presidente Gabriel Boric asumió el compromiso de avanzar en la reparación y es por eso que el Ministerio de Educación habilitó la plataforma https://registrodocentestraspasados.mineduc.cl/ , que permitirá que las y los docentes afectados revisen con su RUT y su Clave Única si son parte del listado de cerca de 76 mil profesores que posee el ministerio, y si no aparecen, poder solicitar su inclusión.







“Tenemos un firme compromiso de trabajar juntamente con el Colegio de Profesores y los docentes jubilados de manera directa para buscar la mejor solución y avanzar en este proceso reparatorio, de manera de sanar esta fractura entre nuestros docentes. Esperamos, antes de que termine este año, poder presentar un proyecto de ley al Congreso Nacional que nos permita efectivamente dar respuesta a esta necesidad y finalmente poder cerrar esta cicatriz en nuestro sistema educativo”, enfatizó el Seremi de Educación.







Por su parte, Zaida Szigeti Campos, Presidenta de los Profesores Jubilados de Magallanes destacó la sinceridad en la conversación sostenida con el Seremi a quienes le plantearon sus esperanzas en el éxito de esta nueva acción emprendida por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Son 41 años que estamos esperando que nos reparen esta deuda, hemos pasado toda una vida en esta lucha; por eso lo escuchado hoy es motivo de una gran alegría y de mucha esperanza. Casi habíamos perdido esa misma esperanza de que esta deuda se repararía, pero hoy tenemos esta buena noticia, por lo que esto es un sueño que se estará cumpliendo para todos nosotros”.







Finalmente, la Presidenta de los Docentes Jubilados llamó a sus colegas a ingresar a la plataforma, revisar sus antecedentes, rectificar aquellos que faltan o no son correctos y apoyar a quienes tengan dificultad para realizar el trámite. “Llamamos a los colegas a que hasta el 30 de septiembre revisen sus antecedentes en la plataforma, porque no se pueden quedar fuera de este proceso”, agregó.











Plataforma y plazo de revisión







Actualmente se cuenta con una base de datos que individualiza a cerca de 76 mil docentes afectados en el proceso de traspaso a los municipios (1980-1987), de los cuales el 68% corresponde a mujeres. El listado fue construido entre 2016 y 2017, pero no incluye a todos los docentes perjudicados, porque una parte de los decretos de traspaso estaban en condiciones ilegibles. En Magallanes son cerca de 1.050 los docentes que fueron afectados por el traspaso.







Por lo tanto, la plataforma web permitirá a quienes hayan sido afectados verificar si están en el listado, rectificar la información en caso de que esta sea errónea, y si no están, solicitar su incorporación. La plataforma estará abierta hasta el viernes 30 de septiembre.







La plataforma de inscripción y verificación de los docentes afectados es parte del trabajo que han encabezado la Subsecretaría de Educación y el Colegio de Profesores para saldar esta deuda. El compromiso del Mineduc es, luego de contar con el listado completo, presentar un proyecto de ley en el Congreso que posibilite el pago de una reparación a las y los docentes perjudicados.