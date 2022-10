A mediados de noviembre se reabrirán los cruces marítimos entre Puerto Navarino y Ushuaia





– Una vez solucionadas las últimas diligencias administrativas de los servicios públicos involucrados en las labores migratorias, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, anhela que retorne el normal flujo de viajes entre la localidad chilena y la ciudad argentina, ambas separadas por el canal Beagle, por el cual circulaban 2 mil 500 personas en tiempos prepandémicos. “A mediados de noviembre hay interés de hacer los primeros cruces a través de Puerto Navarino, así que nosotros estamos tratando de ver cómo agilizar para que no tengan ninguna dificultad en la recepción y despacho de pasajeros”, puntualizó.



– Alejandro Greco, gerente de Onashaga Expeditions, una de las empresas navieras argentinas que realizan estos recorridos, se encuentra expectante ante la pronta reapertura. Ya ha recibido consultas por los cruces, en una temporada turística que va a un ritmo cada vez más creciente en el país vecino. “Está el viaje armado y si se llegara a poder cruzar no habría problemas. Sino, se irá posponiendo hasta que podamos encontrarle una solución a toda la problemática que se generó con el cruce a Puerto Navarino”, mencionó.



– En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo de Cabo de Hornos, Maurice van de Maele, manifestó que pese a las pérdidas producto de la pandemia de coronavirus, hay emprendedores que se sienten esperanzados en esta temporada. “Vemos cómo hoy está cerrado Puerto Navarino, la principal entrada de viajeros durante las dos últimas décadas. Si no logramos corregir esta situación, toda la actividad productiva del sector corre el riesgo de desaparecer», advierte.



*Fotos 01, 02, 11 y 12: Archivo de 2019. Resto de fotos: Octubre de 2022. Crédito de todas las imágenes: Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena.



A medida que las restricciones por la pandemia del coronavirus se han ido flexibilizando en todo el país, una nueva temporada de turismo en Isla Navarino se avizora con esperanza para la reactivación económica de este rubro vapuleado por la crisis sanitaria en los últimos dos años.

Es por ello que la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, ha sostenido reuniones con diversos dirigentes del gremio, así como también autoridades y representantes de instituciones y organizaciones sociales afines.

Uno de los tópicos que ha imperado en estas convocatorias es la urgente reapertura de Puerto Navarino, localidad ubicada a 56 kilómetros al noroeste de Puerto Williams, la cual se encuentra en la ribera sur del canal Beagle, frente a la ciudad argentina de Ushuaia.

Pronto retorno de cruces marítimos

Históricamente, este lugar ha sido el principal puerto de conexión internacional con la turística urbe del país vecino. Sin embargo, desde que se cerraron las fronteras producto de la pandemia, no se han vuelto a desarrollar los habituales cruces marítimos mediante embarcaciones semirrígidas, cuya duración en un tramo es de aproximadamente unos 30 minutos si las óptimas condiciones meteorológicas lo permiten. A esto se debe añadir el recorrido vía terrestre por la sinuosa Ruta Y-905 que une a Puerto Navarino con Puerto Williams.

Según la Avanzada de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Williams, dependiente de la Policía de Investigaciones (PDI), en temporadas previas a la pandemia se controlaban a unas 2 mil 500 personas que viajaban en este tipo de embarcaciones entre los meses de octubre y abril, tanto en el ingreso como el egreso de Puerto Navarino. Principalmente, eran pasajeros provenientes de Estados Unidos, Argentina, Chile y países de Europa. El último cruce de una embarcación semirrígida fue el 14 de marzo de 2020, cuatro días antes del cierre de fronteras a nivel nacional debido a la propagación del coronavirus.

La delegada Muñoz menciona que hace meses han estado trabajando en la reapertura de Puerto Navarino para su conexión internacional, en coordinación con los servicios públicos involucrados, como Armada de Chile, Aduanas, PDI y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Manifiesta que la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), ya les informó que el puerto está habilitado, pero “hemos enviado oficios a las diferentes instituciones que son parte de la comisión. Han tenido algunas observaciones que tenemos que ver cómo se subsanan, relacionadas a cómo mejorar el servicio en Puerto Navarino para asegurar una recepción y trabajo idóneo para los pasajeros y pasajeras, pero también para los mismos funcionarios que realizan este trabajo, así que en eso tenemos que ir trabajando y para eso estamos a la espera de respuesta de algunos oficios que hemos tenido que enviar”, detalla.

Junto a estos antecedentes, la máxima autoridad provincial subraya que “a mediados de noviembre hay interés de hacer los primeros cruces a través de Puerto Navarino, así que nosotros estamos tratando de ver cómo agilizar para que no tengan ninguna dificultad en la recepción y despacho de pasajeros”.

Una de las empresas que por más de un lustro ha realizado estos recorridos –que incluyen el cruce marítimo y el traslado terrestre entre Puerto Navarino y Puerto Williams-, es la argentina Onashaga Expeditions. Su gerente, Alejandro Greco, está expectante ante una pronta reapertura de la localidad chilena, en una temporada turística que va a un ritmo cada vez más creciente en el país vecino. “Hoy en día tenemos muchas consultas para poder hacer el cruce. Mucha gente quiere ir a los Dientes de Navarino, pero todavía no podemos dar con certeza una fecha de inicio para los cruces por los distintos motivos, porque Puerto Navarino no está abierto o tendría que ser Puerto Williams directamente, y todas esas idas y vueltas que se están dando en este inicio y ojalá se puedan subsanar”, dice.

Greco menciona que por parte de Argentina está casi todo listo para realizar los cruces, salvo algunos temas operativos, como las habilitaciones de las empresas que realizan los recorridos. “Está el viaje armado y si se llegara a poder cruzar no habría problemas. Sino, se irá posponiendo hasta que podamos encontrarle una solución a toda la problemática que se generó con el cruce a Puerto Navarino”, agrega.

Apoyo al turismo y comunidad local

Si bien esta temporada el flujo de turistas podría ser menor en comparación a períodos prepandémicos, la delegada Muñoz espera que “en el transcurso de los años vaya mejorando, y eso, evidentemente, tiene un significado importante para la comunidad, porque tiene que ver con mejorar el comercio local, lugares de alojamiento, hostales, hoteles, campings y servicios asociados al turismo, además de promover a nuestra comuna como un atractivo turístico”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Cabo de Hornos, Maurice van de Maele, quien fue reelecto en su cargo y junto a la nueva directiva e integrantes se presentó ante la autoridad provincial en dependencias de dicha Delegación, recalca la importancia de una pronta reapertura de Puerto Navarino, así como también una mejora en la conectividad aérea y marítima entre Puerto Williams y Punta Arenas para esta temporada.

“Si bien son muchos los temas del desarrollo turístico que interesan al sector, hay una prioridad urgente para nosotros: mejorar la conectividad. Sin una forma clara de cómo llegar a nuestra comuna, o de cuáles son las frecuencias y cupos por vía aérea y marítima, los turistas no pueden planificar su viaje a Puerto Williams. Sin conectividad no hay turismo para la economía de la isla (Navarino). Hay que considerar que el turismo local lleva dos años de crisis por pandemia, y aunque hemos perdido muchos emprendimientos, actualmente existen vecinos que están invirtiendo con la esperanza de esta nueva temporada. Sin embargo, vemos cómo hoy está cerrado Puerto Navarino, la principal entrada de viajeros durante las dos últimas décadas. Si no logramos corregir esta situación, toda la actividad productiva del sector corre el riesgo de desaparecer», profundiza el dirigente.

Una vez que se solucionen los trámites para la reapertura oficial de Puerto Navarino, Greco mantiene la esperanza de que prontamente haya reuniones entre autoridades, organismos, asociaciones y empresas involucradas, con el fin de llegar a acuerdos frente a las temporadas venideras y así no se repitan los problemas que habitualmente ocurren. “Podemos trabajar previo a todo esto y dejar algo establecido en general y que no tengamos que, año tras año, tener las dudas de si podemos hacerlo (el cruce). Yo creo que eso incluso se puede hacer y podemos materializar en empezar los cruces con mucha más antelación”, dice.

Por último, la delegada Muñoz argumenta que esta pronta reapertura no sólo beneficiará al turismo y la economía local, sino que también a los propios vecinos y vecinas de Puerto Williams que deseen visitar Ushuaia y sus alrededores. “Ushuaia es un lugar donde uno podría ir y es la ciudad que tenemos más cercana. Después viene Punta Arenas. Sabemos que hay interés de parte de vecinas y vecinos de Puerto Williams por viajar a Ushuaia, para conocer y distraerse”, opina.

“Nuestra condición de isla nos limita poder salir hacia Punta Arenas. Hay conectividad aérea y un ferry semanal, pero se requieren varios días para programar una salida. Y si se mantiene la periodicidad de cruces con Ushuaia como en tiempos antes de la pandemia, habría una conexión diaria que se podría considerar como una alternativa”, argumenta.