Agricultores paperos de INDAP en Magallanes reciben fertilizantes para asegurar siembra

En el marco del plan Siembra Chile, campesinos de Punta Arenas reciben cinco sacos de 25 kilos cada uno para sostener e impulsar siembra en inicio de temporada



“Justo a tiempo”, dice Juan Cárcamo. El agricultor de Punta Arenas confía en cosechar más de 5 mil kilos la presente temporada y el abono llegó días antes de iniciar el proceso de siembra. “Es una gran ayuda porque está carísimo el fertilizante. Lo voy a ocupar para las papas. Coloco la línea con las semillas, abono de oveja, tapo y echo encima el fertilizante”, explica.

La iniciativa enmarcada en el plan Siembra Chile del Ministerio de Agricultura favorece a 177 usuarios de INDAP en toda la región, con una inversión que supera los 34 millones de pesos.

“Partimos con la primera entrega de fertilizantes que viene a palear el alza, especialmente acá, por el alto costo del transporte. Vamos a llegar a toda la región con la entrega de fertilizantes y abonos orgánicos para asegurar la producción”, aseguró Gabriel Zegers, director regional (s) INDAP.

“Me va a beneficiar mucho, no tenía fertilizantes, es algo genial, muy bueno. La situación está difícil para todos, no solo para mí. Había comprado para el invernadero a 30 mil pesos un saco y otro a 40 mil. Ya para la siembra de papas se me hacía imposible, así que hoy día me siento bendecida y puedo aspirar a tener una buena temporada”, precisa Erminia Nahuelquín, agricultora de Punta Arenas.

Cada uno de los beneficiados recibe cinco sacos de 25 kilos cada uno, con una inversión que va entre los 177 y 200 mil pesos, dependiendo si es orgánico, biofertilizantes, compost u fertilizante artificial para los terrenos más degradados.

Para la seremi de Agricultura, Irene Ramírez, la iniciativa entrega una repuesta concreta a los campesinos del país y especialmente a los de Magallanes.

La autoridad explicó que la medida no solo beneficia a los usuarios de INDAP, también a otros campesinos que necesitan el fertilizante.

“El día de hoy se entregan 36 millones, 34 para los usuarios de INDAP y otros dos millones en fertilizantes para los campesinos no usuarios de INDAP”, precisó Irene Ramírez.

A su vez, valoró la eficacia y oportunidad de la medida que busca no bajar la superficie de producción y potenciar la soberanía alimentaria.