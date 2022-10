Artistas locales participaron en Laboratorio de Artes Escénicas realizado en Puerto Natales

Un Laboratorio de Autogestión, Creación y Escena apoyado por la Escuela de Formación en Artes de Universidad de Magallanes (UMAG) financiada por el Ministerio de Educación (Mineduc) se realizó de manera online desde el 26 al 30 de septiembre y, presencialmente, del 3 al 7 de octubre en Puerto Natales. Este taller escénico y exploratorio fue impartido por Camilo Fernández Sandoval, artista escénico, que vino especialmente desde Santiago.

La iniciativa se llevó a cabo con gran éxito, participando más de una decena de personas entre actrices y actores de teatro, danza, artistas musicales y gestores culturales, quienes fueron parte de las sesiones en el Centro Cultural Costanera ubicado en Pedro Montt 800, espacio que fue facilitado por la Corporación Municipal de Puerto Natales.

“El laboratorio conllevó un proceso creativo y de reflexión, en el cual se indagó sobre la temática del Tiempo. Para ello se realizó una primera pregunta movilizadora, sobre cómo nos vemos en 40 años más, y todos los cuestionamientos que surgen a partir del futuro, la muerte y el tiempo como marcador de la vida, si nos falta tiempo, cuánto tiempo tengo, es decir, cómo se construye en torno a este concepto invisible e inmaterial, pero perceptible”, informó la coordinadora y directora del Grupo de Teatro UMAG, Nitzamé Mayorga.

En su rol de monitor y artista escénico, Camilo Fernández, en tanto, manifestó que “este espacio, más que para generar una obra, es para entregar herramientas para los artistas locales, que puedan utilizar en sus clases y en sus compañías. Y que puedan irse expandiendo con el tiempo y en el espacio. Y la modalidad de laboratorio invita a explorar”.

Para la artista escénica participante, Pamela Riquelme, “el laboratorio me pareció una instancia maravillosa y se creó muy buena energía grupal. Sobre el contenido, me pareció muy interesante lo que entregó Camilo, en cuanto a conectar el desarrollo espiritual y conexión con el cuerpo con el Teatro, viéndolo como una forma de sanar al expresar lo que queremos decir. Fue una instancia liberadora y de autoconocimiento que me deja reflexiones sobre mí misma y cómo nos movemos en sociedad. Espero que el grupo que se formó pueda continuar creando y apoyándose para gestionar sus proyectos”.

En esa misma línea, su compañero en el Laboratorio, Francisco Ahumada, expresó: “Cada día fue una experiencia nueva y tuvimos un gran acompañamiento de parte del maestro. Fue una instancia de reunión para nosotros que nos conocíamos, pero no habíamos trabajado juntos, y ahora tenemos nuevas herramientas en el aspecto escénico y de gestión de proyectos. Agradecemos mucho a los tutores”.

Por último y sobre la posibilidad de dar continuidad a este proyecto, Nitzamé Mayorga informó que “tenemos la intención de que este ciclo sea la primera etapa de un proceso creativo que pueda continuar en un futuro y, de esa manera, el propio laboratorio se mantendrá abierto a regresar y expandir en nuevas actividades el estudio artístico escénico y el desarrollo temático que se realizó durante estas semanas de trabajo”.

Para finalizar este laboratorio se realizaron dos muestras para público en general, una en el Centro Cultural Costanera y otra en el centro de Puerto Natales. La tercera y última intervención se realizó en el Cerro de la Cruz de Punta Arenas.

—