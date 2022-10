Conoce el sonambulismo y sus posibles problemas en la salud

Para hablar con propiedad sobre el sonambulismo, primero debemos conocer bien qué es. El sonambulismo es una afección que puede producirse en algunos y en niños, pero que normalmente tiene una mayor incidencia en estos últimos.

Se trata de un trastorno en el cual se habla y hasta se llega a caminar de forma inconsciente mientras se está dormido. Normalmente este problema tiene una rápida solución, ya que la mayoría de los niños incluso antes de los diez años, lo acaba superando sin hacer nada.

Sin embargo, si tenemos algún familiar o amigo con sonambulismo, hay cosas que tenemos que tener en cuenta para protegerlo de posibles daños.

Cómo afecta a los niños

En caso de que conozcamos a algún niño con sonambulismo, debemos tener en cuenta algunas pautas que nos ayudarán a entender mejor este trastorno.

Es bastante frecuente entre los niños en edad escolar, especialmente aquellos con edades comprendidas entre 4 y 8 años de edad. Normalmente cursa en episodios leves como puede ser levantarse y sentarse en la cama, caminar por alguna parte de la casa, abrir algún mueble y vestirse, o incluso decir alguna frase con más o menos sentido.

Cuando esto sucede, podremos ver al niño con los ojos abiertos o entre abiertos, sin embargo, debemos saber que aunque parezca que está despierto realmente no está consciente.

Normalmente este trastorno no provoca más problemas en niños, ya que no tiende a desembocar en la mayoría de ellos en un trastorno del sueño en su etapa adulta. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas medidas para que en caso de conocer a algún niño que lo sufra, no resulte un problema para su salud.

Cómo ayudar

Algo que podemos hacer para facilitar la vida a quien lo sufre, es seguir algunos consejos tan sencillos como los siguientes.

Despejar la habitación. Una persona con sonambulismo tiende a despertarse y poder golpearse con cualquier objeto de la habitación, por lo que si previamente antes de dormir eliminamos posibles obstáculos, lo estaremos ayudando.

Mantener cerradas las ventanas. Si tenemos un niño en casa que lo sufre, siempre es mejor prevenir en estos aspectos. Puedes poner un seguro en la ventana o algún tipo de pequeña reja para estar tranquilo/a por la noche.

No despertarle. Esto es muy importante seguirlo tanto para niños como en adultos, ya que las personas en ese momento se encuentran en un estado de sueño profundo, por lo que si las despertamos podremos asustarlas. Lo mejor es llevarlas de forma cariñosa de nuevo a su habitación para evitar ningún sobresalto.

Cómo afecta en adultos

Como hemos comentado, normalmente el sonambulismo es un trastorno que afecta a los niños y desaparece. Sin embargo, en algunos de ellos continua y puede provocar un trastorno del sueño más grave en adultos.

En estos casos, es importante que sus familiares y amigos conozcan esta característica de la persona para tener en cuenta los consejos aportados y ponerlos en práctica, de forma que perjudique lo menos posible a la calidad de vida de la persona.

En adultos tenemos el hándicap de que esos episodios de sonambulismo puedan ser más graves debido a que la persona tiene más fuerza y sin ser consciente pueda lesionarse él o a alguien de su alrededor, por lo que siempre es muy importante consultar a un especialista en estos casos.

Causas del sonambulismo

Realmente las causas del sonambulismo se desconocen con exactitud, pero lo cierto es que sí que hay desencadenantes que hacen que exista una mayor probabilidad de que lo sufra tanto un niño como un adulto.

Con frecuencia, las causas suelen asociarse con falta de sueño, mayores niveles de estrés, sufrir algún episodio de fiebre, o incluso algún tipo de predisposición genética.

A pesar de todo esto, debemos saber que en la mayor parte de ocasiones el sonambulismo no presenta un problema grave ni llega a afectar a la calidad de vida del individuo. Sin embargo, si en algún caso existe un problema en la vida diaria, debemos saber que existen centros que nos ayudarán a mejorar nuestro sueño y calidad de vida como el Instituto Europeo del Sueño, dedicado a la investigación y abordaje de este tipo de trastornos del sueño.