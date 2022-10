Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordena la prisión preventiva de imputado por lesiones leves, amenazas y abuso sexual agravado

La Sala revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas revocó la resolución recurrida y ordenó la prisión preventiva de José Alberto Rodríguez, imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de lesiones leves, amenazas y abuso sexual agravado en contexto de VIF. Ilícitos perpetrados en horas la noche del martes y madrugada del miércoles recién pasados, en la ciudad.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada –integrado por el ministro Claudio Jara, el fiscal judicial Pablo Miño y el abogado (i) Osvaldo Oyarzún– revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, al considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

“Que, en cuanto a las exigencias contenidas en la letra c) del citado artículo, en concepto de esta Corte, aquellos concurren a cabalidad teniendo presente no sólo la multiplicidad y gravedad de los delitos formalizados, sino también el contexto en que estos habrían acaecido y particularmente, la existencia de causas pendientes, condenas previas y medidas cautelares en protección de la misma víctima que no habían logrado notificarse, importan antecedentes relevantes que dan cuenta que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y especialmente para la ofendida, surgiendo la medida cautelar de prisión preventiva como la única idónea para salvaguardar los fines del proceso y otorgar protección a la víctima y a la sociedad”, razona el fallo.

“Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 149 del Código Procesal Penal, SE REVOCA la resolución apelada dictada en audiencia de diecinueve del mes en curso, por el Juzgado de Garantía de esta ciudad, que rechazó la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público en contra del imputado José Alberto Rodríguez y en su lugar se decide que se accede a la misma”, concluye.

Según el ente persecutor, entre la noche del martes 18 y el miércoles 19 de octubre de 2022, en el contexto de una discusión, el imputado llevó violentamente a la víctima, su cónyuge, hasta el dormitorio, donde la arrojó a la cama, se lanzó sobre ella y la mordió en el cuello, para luego amenazarla con matar a su familia.

Avanzada la madrugada, la víctima logró llamar a Carabineros, personal que se trasladó al sector, logrando la detención del imputado, pese a que intentó ocultarse y se resistió al procedimiento. Al entrevistar a la víctima, la policía consignó el relato de episodios anteriores de maltrato y vejaciones sexuales que habría sufrido durante los dos años de matrimonio con el imputado.

Ver fallo Corte de Apelaciones