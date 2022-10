Declaración Pública Municipalidad de Punta Arenas sobre situación Edificios Archipiélago de Chiloé





En el marco de la situación que afecta a 47 familias de la comuna que habitan en el edificio 205 de la población Archipiélago de Chiloé, el Municipio de Punta Arenas informa lo siguiente:

1. Conocida la situación, desde el área asistencial se tomó contacto con la señora Macarena Tudela (representante informal del edificio), para conocer detalladamente la situación e informar que se realizarán las gestiones para contactar a un gasfíter Calificado que pueda realizar trabajos en el edificio. Éste fue contactado y puesto a disposición.

2. Durante la tarde del día domingo 16, doña Macarena Tudela contacta a asistente social del área para solicitar apoyo social para dos residentes del edificio, las visitas se realizaron el día lunes.

3. A solicitud de la representante del edificio, el Municipio comprometió la entrega de alimentos en la sede vecinal, para que los dirigentes puedan cocinar en apoyo a las personas mayores y de situación económica vulnerable que no cuenten con red de apoyo en la comuna.

La situación al día de hoy es la siguiente:

De acuerdo a lo informado por Bomberos y GASCO, las emanaciones y fugas se deben a la falta de mantención que ha tenido el edificio en los espacios comunes, puntualmente en los schafts de ventilación de calefón y calentadores, los cuales al ser revisados mantenían palomas muertas y en uno de ellos no se encontraba el sombrerete en la parte superior, lo que no permitía una adecuada ventilación. Debido a lo anterior, se consideró una situación de peligro por lo que GASCO procedió al corte de gas.

En este momento se está a la espera de la reparación total y del Informe final que debe emitir el instalador, previo visto bueno de la SEC. Con este documento GASCO procederá a reponer el suministro.

En el día de hoy, se realiza una nueva visita de las Asistentes Sociales para actualizar situaciones de ayuda o vulnerabilidad.