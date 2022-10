Delegación Provincial de Tierra del Fuego se refiere a accidente de camión argentino con carga peligrosa



Durante la jornada de la mañana del día jueves 20 de octubre, se sostiene reunión Extraordinaria

de COGRID Provincial, en dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego,

con el objeto de coordinar acciones ante eminente emergencia, por derrame de sustancia toxica de

camión de origen argentino de la Empresa Marbel Group SRL, en el Kilómetro 65 de la Ruta

Internacional CH – 257 de la Comuna de Primavera, Provincia de Tierra del Fuego.

Se procedió a activar un procedimiento rápido y oportuno por parte del Comité Provincial para la

Gestión del Riesgo de Desastres, lo cual permitió una ágil coordinación por parte de los Servicios

Públicos vinculados ante la potencial emergencia socio sanitaria, tras el volcamiento de un camión

de placa patente de nacionalidad Argentina, dentro de las indicaciones técnicas asociadas por parte

de la Seremia de Salud y Carabineros de Chile, se ha determinado el aislamiento del lugar donde

ocurrió el volcamiento, ya que la nocividad y toxicidad de los productos químicosson riesgosos para

la salud humana, es por ello que personal de bomberos de Porvenir procedieron a efectuar un

proceso de contención de estos productos para evitar la dispersión y además aminorar cualquier

riego nocivo para la salud, no obstante a ello a partir del comportamiento de la población

visualizado al momento de apertura de ruta, se ha determinado la mantención de la Ruta

Internacional CH – 257 cerrada, lo anterior, para poder visualizar y resguardar la salud pública en

general, sobre todo de la población que confluye en esta ruta tan importante para la Provincia de

Tierra del Fuego.

La Delegada Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Srta. Karim Fierro Brstilo, señalo que es

preciso considerar y visualizar que la salud pública es primordial, es por ello que se ha tomado la

decisión que efectivamente va en directo resguardo de la salud pública y responde a lo expuesto

por el COGRID Provincial, permitiendo una contención y acordonamiento del material derramado,

lo anterior en base a las indicaciones técnicas de la Seremi de Salud, Sra. Francisca Sanfuentes y de

los aspectos planteados por los Carabineros de Chile, también se determina el desvío de la presente

ruta, lo que va a permitir el resguardo de la salud pública e integridad de la personas que debían

transitar por dicho sector, se procedió a establecer una ruta alternativa para vehículos menores, la

cual es la CH – 259, además se hace un llamado a la ciudadanía a tener paciencia por los tiempos de

espera que se pueden originar, no obstante a ello la presente decisión se determina velando por la

seguridad pública de todos y todas quienes habitamos y confluimos en la Provincia de Tierra del

Fuego, también es preciso señalar que las decisiones establecidas se respaldan en criterios técnicos

a partir de la Hoja de Seguridad asociada para él tránsito de esta sustancia en nuestro país, la que si

bien no corresponde a una carga peligrosa en Chile, si por su potencial tóxico requiere un manejo

especial. Es por ello que según los antecedentes técnicos recabados desde la Seremia de Salud, y en

visualización de un retiro efectivo que permita resguardar la seguridad de nuestra población es que

se ha determinado el cierre de temporal de la ruta. “sabemos que es labor de la empresa el retiro y

correcto manejo de esta carga no obstante ello, nuestra labor es asegurar y garantizar el resguardo

de la población ante el potencial tóxico de la sustancia”

“Se han efectuado las coordinaciones tanto con nuestra Delegada regional, como con el Seremi de

transporte y telecomunicaciones, como con nuestras Seremis de Salud, MOP y Medioambiente,

COMUNICADO

además del apoyo del nuestro COGRID Provincial y permanente coordinación y apoyo de ONEMI

Regional.

Referente al retiro del camión y del producto, se han efectuado las coordinaciones con la Empresa

trasnacional, la cual hará el retiro total cerca del mediodía del día viernes 21, labor fiscalizada con

por la Oficina Provincial de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero, lo anterior con el fin de visualizar

el manejo adecuado, que se cumpla con los resguardos por parte de los trabajadores y trabajadoras

que realizarán el retiro y visualizar que no exista afectación al medio ambiente, a entornos acuáticos,

ni tampoco a la salud humana.

Se espera que pueda existir un rápido retiro del producto químico, como del camión, según lo

acordado con los trasportistas argentinos, lo que permitirá poder retomar el uso de la ruta con la

habitualidad permanente y contando con la seguridad vial, como sanitaria para todos y todas.

También se informa que se ha mantenido coordinación permanente con el Paso Fronterizo San

Sebastián, Monte Aymond y con la Transbordadora Austral Broom, con el objeto de mantener

coordinación permanente frente a contingencias que pudiesen existir por tiempos de demoras,

debido a desvío de la ruta.