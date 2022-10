Destacada escritora nacional Francisca Solar comparte experiencias con alumnos y alumnas de la Escuela de Río Verde



Como parte del programa Diálogo en Movimiento del Ministerio de Cultura, que en esta oportunidad visitó la comuna de Río Verde.

Magallanes y Antártica Chilena 12 de octubre de 2022 – En la Escuela Bernardo de Bruyne de la comuna de Río Verde se desarrolló una entretenida instancia denominada Diálogo en Movimiento, que contó con la participación de la destacada escritora nacional, Francisca Solar, quien fue entrevista por los alumnos y alumnas del recinto educacional, sobre su historia personal y literaria, además, de comentar su libro “La Asombrosa Historia del Espejo Roto”.

Comentar que Diálogos en Movimiento es un programa del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Cultura, que busca promover una experiencia de lectura participativa entre jóvenes y escritores nacionales e internacionales y sus obras; y que en esta oportunidad visitó el recinto educacional dependiente de la Municipalidad de Río Verde.

“Estoy muy feliz de llegar al fin del mundo, es un programa maravilloso que puede acercar a escritores a los lugares más aislados de Chile. Fue una muy bonita experiencia, pude compartir con varios niños de la Escuela de Río Verde, también con algunos adultos que fueron parte de la audiencia. Pudimos conversar sobre los procesos literarios, sobre algunos de mis libros, sobre mi propia experiencia de como llegue a ser escritora, fue muy divertido, muy entretenido. Feliz de que me hayan invitado y, además, estoy disponible para regresar, porque creo que es muy importante que los escritores hagan patria en lugares lejanos de nuestro país, que no se centralicen las actividades, sino que podamos salir a lugares que no es tan común que vayan escritores. Dentro de mi pega como escritora está el fomento lector y esto es algo que para mi es muy importante hacer” afirmó la destacada escritora nacional Francisca Solar.

Por su parte, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros, destacó que “me parece excelente que se realicen este tipo de actividades con las escuelas y sobre todo que vengan a zonas aisladas como lo es Río Verde, porque aportan a la descentralización. Le agradecemos a nuestros alumnos y alumnas por su excelente participación, pero también al Ministerio de Cultura por generar estas instancias y a Francisca por venir hasta Río Verde a contarnos sus experiencias. Fue muy grato ver a los niños y niñas de nuestra Escuela entusiasmados y contentos, entrevistando a esta reconocida escritora nacional”.

Esta iniciativa consistió en el envío previo de su libro “La Asombrosa Historia del Espejo Roto”, el cual los alumnos y alumnas de la Escuela de Río Verde leyeron y compartieron en conjunto con su docente encargada. Esto, para luego recibir la visita de la escritora y compartir las ideas, donde además, pudieron conocer más allá de esta importante autora.