Diputada Javiera Morales y 8 Consejeros Regionales interponen denuncia en la Fiscalía Económica por altos precios en pasajes aéreos en Magallanes

El consejero Rodolfo Cárdenas enfatizó que: “Vivir en Magallanes no debe ser un castigo y hasta ahora estas empresas, aumentando sus valores de traslado aéreo, dificultan la movilidad”.

Un grupo de 8 consejeros regionales, junto a la diputada por Magallanes, Javiera Morales, firmaron la denuncia que se ingresó a la Fiscalía Nacional Económica, en la cual se acusa un eventual “abuso de posición dominante” en contra de la aerolínea Latam, por el incremento de los precios en los pasajes desde y hacia Punta Arenas o Puerto Natales. Al día de hoy, si una persona por motivos de salud o emergencia tuviese que viajar con apremio a la capital, el valor más económico del pasaje sería cercano a los $108.000 por tramo.

Los firmantes de la denuncia detallan en el escrito ingresado este 11 de octubre, que, si bien son tres las compañías que prestan el servicio de conectividad aérea, Latam, Sky, y JetSmart, es la primera de ellas la que tiene predominancia del mercado, y que incluso, en septiembre pasado, incrementó sus frecuencias semanales entre Punta Arenas, Puerto Mont y Santiago; y retomó su ruta Puerto Natales Santiago.

Argumentan los denunciantes que “para muchas industrias, los últimos años no han sido fáciles para el mercado aéreo. La pandemia y los cierres de fronteras hicieron decaer la capacidad producto de la restricción para operar vuelos de pasajeros, tanto nacionales como internacionales. No obstante, el servicio de Latam Cargo para el transporte de salmones, se mantuvo operativo. Es más, durante el año 2020, la empresa mitigó la reducción de capacidad utilizando aviones de pasajeros para el uso exclusivo de transporte de carga, maximizando su uso y aumentando frecuencias”, lo que, a juicio de los consejeros y la diputada, no hablaría necesariamente de grandes pérdidas de la compañía que hoy quisieran tratar de recuperar a costa del incremento en las tarifas.

Cabe señalar que el denuncio fue firmado por la diputada Morales, y los consejeros regional Antonio Bradasic, Pablo Cifuentes, Patricio Gamín, Andrés López, Ximena Montala, Victor Pérez, Miguel Sierpe, y el representante de la Provincia de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas.

Sobre la acción, el consejero Cárdenas fue categórico en indicar que: “Vivir en Magallanes no debe ser un castigo y hasta ahora estas empresas aumentando sus valores de traslado aéreo dificultan la movilidad, lo que trae enormes efectos negativos en la economía familiar y en la posibilidad de lograr salir de la región en busca de atenciones de salud, temas familiares o laborales».

Subrayó además que Magallanes requiere de la “contribución del sector público y privado para mejorar nuestra economía y calidad de vida, así que invito a las empresas a empatizar con aquellas personas que viven y se desarrollan en zonas aisladas como la nuestra”.

Entonces, considerando que carece de justificación económica, y tratándose de valores excesivos e inalcanzable para gran parte de la población, los denunciantes le solicitaron al fiscal nacional de Economía que abra una investigación por una eventual infracción al Decreto Ley Nº211, consistente en el abuso en que la aerolínea estaría incurriendo.