El «caso Harex» llegó hasta el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas

En el año 2018 frente al caso de la desaparición del joven Ricardo Harex en Punta Arenas, se hizo parte el Instituto Nacional de Derechos humanos, por lo que el Tribunal de Punta Arenas designó abogado patrocinante a Marlys Tamara Saldivia Oyarzún y presentó querella por el delito de Secuestro de menor de edad contra quienes resulten responsables.

¿Cómo llegó el Caso Harex a Naciones Unidas?



A solicitud de la Ministra doña Gloria Ana Chevesic Ruiz la Ministra en Visita Marta Jimena Pinto emitió informe el 03 de abril de 2019, fs. 7813, para a su vez dar cuenta de esta causa al Comité Contra la Desaparición Forzada, de la Oficina del Alto} Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas.



En Audiencia del 18 de abril de 2019 el Comité referido emite las siguientes

recomendaciones al Estado de Chile: “…El Comité recomienda que el Estado parte

adopte las medidas legislativas necesarias a fin de asegurar que la desaparición

forzada sea tipificada como delito autónomo que se ajuste a la definición contenida

en el artículo 2 de la Convención y prevea penas apropiadas que tengan en cuenta

su extrema gravedad.

Al respecto, le recomienda que acelere el procedimiento

encaminado a aprobar el proyecto de ley que modifica el Código Penal para

tipificar el delito de desaparición forzada de personas (BOL N| 9818-17) y que vele

por qué las disposiciones finalmente adoptadas se ajusten plenamente a la

Convención; Adopte las medidas necesarias para garantizar que los responsables

de desaparición forzada sean siempre sancionados con penas apropiadas que

tengan en cuenta la extrema gravedad del delito, para establecer de manera

expresa en su legislación penal que, en caso de aplicarse un régimen de

prescripción a la desaparición forzada, el plazo de prescripción de la acción penal

sea prolongado y se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición

forzada dado su carácter continuo.

El Comité alienta al Estado parte a adoptar el proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada (BOL No. 9818-17) que entre otras cosas prevé la imprescriptibilidad de la acción penal y la pena por el delito de desaparición forzada;

Recordando su declaración sobre las

desapariciones forzadas y la jurisdicción militar (véase A/70/56, anexo II), el

Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas necesarias para

asegurar que la legislación nacional prevea expresamente que la investigación y el

juzgamiento de las desapariciones forzadas cometidas por miembros de las

Fuerzas Armadas o Carabineros contra otros miembros de las mismas fuerzas

quedarán excluidos de la jurisdicción militar y solo podrán ser investigadas y

juzgadas en la jurisdicción ordinaria.

Al respecto, lo alienta a aprobar el proyecto

de ley para tipificar el delito de desaparición forzada (BOL No. 9818-17) que entre

otras cosas prevé expresamente excluir la competencia de los tribunales militares

respecto de los casos de desaparición forzada; El Comité recomienda que el Estado

parte:

a) Continúe e intensifique sus esfuerzos para incoar las investigaciones, o

acelerar las que se encuentran en trámite, relativas a las desapariciones forzadas

perpetradas durante la dictadura, y para asegurar que quienes hayan participado

en las mismas sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados con

penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema gravedad de sus actos;

b) Tome medidas adecuadas para asegurar que toda persona fisica que haya sufrido un

perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda ejercer su

derecho a conocer la verdad sobre la evolución y resultados de las investigaciones;

c) Adopte las medidas necesarias para garantizar que las autoridades que

investigan las desapariciones forzadas puedan tener acceso a toda la

documentación y de más informaciones pertinentes para llevar a cabo

efizcamente sus investigaciones

d) garantice que la legislación interna no

contenga disposiciones que permitan eximir a los responsables de desaparaición

forzada de cualquier acción judicial o sanción penal apropiada. Al respecto, le

recomienda declarar la nulidad y la carencia de efectos jurídicos del Decreto-Ley

2191 de Amnistía. e) Vele por que las instituciones que participan en la

investigacion de las desapariciones forzadas cuenten con recursos económicos,

técnicos y de personal calificado adecuados para llevar adelante sus labores de

manera pronta y eficaz;

El Comité recomienda que el Estado parte continúe e

incremente sus esfuerzos para prevenir las desapariciones forzadas y garantizar

que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera pronta,

exhaustiva y eficaz; que los responsables sean enjuiciados y, de ser declarados

culpables, sancionados con penas apropiadas que tengan en cuenta la extrema

gravedad de sus actos: y que las víctimas reciban reparación integral conforme a lo

dispuesto en el articulo 24, párrafos 4 y 5, de la Convención;

El Comité recomienda

que el Estado parte continúe sus esfuerzos en materia de formación en derechos

humanos de los agentes estatales y, en particular, vele por que todo el personal

militar o civil encargado de la aplicación de la ley, el personal médico, los

funcionarios y otras personas que puedan intervenir en la custodia o el tratamiento

de personas privadas de libertad, incluyendo los jueces, fiscales y otros

funcionarios encargados de la admnsitración de justicia, reciban formación

específica y regular sobre las disposiciones de la Convención, de conformidad con

su artículo 23, párrafo 1;

El Comité recomienda que el Estado parte considere

adoptar las medidas necesarias para que la legislación interna prevea una

definición de víctima de desaparición forzada que se ajuste a la que figura en el

articulo 24, parrafo I, de la Convención, a fin de asegurar que toda persona que

haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada

pueda ejercer plenamente los derechos consagrados en la Convención, en

particular los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación;

El Comité recomienda que el Estado parte: a) continúe sus esfuerzos con miras a asegurar que

todas las personas que hayan sufrido un perjuicio directo coma consciencia de las

desapariciones forzadas perpetradas durante la dictadura, incluyendo las víctimas

que no hubiesen sido calificadas como tales por las comisiones de verdad, reciban

reparación integral; y b) vele por que las instituciones que se ocupan de otorgar

reparación, incluyendo reparación simbólica, cuenten con recursos económicos,

técnicos y de personal calificado adecuados.

Asimismo, el Comité alienta al Estado

parte a plasmar en su legislación el criterio sentado por la Corte Suprema respecto

a la imprescriptibilidad de las acciones civiles de daño derivadas de las

desapariciones forzadas o, en el caso de aplicarse un régimen de prescripción para

intepronmer dichas acciones civiles, le recomienda que adopte las medidas

necesarioas para que su legislación garantice que el plazo de prescripción sea

prolongado y se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada;

El Comité recomienda que el Estado parte continúe e intensifique sus esfuerzos de

búsqueda de las personas que hubiesen sido sometidas a desaparición forzada,

durante o con posterioridad a la dictadura, cuya suerte aún no haya sido

esclarecida y, en caso de fallecimiento, de identificación y restitución de sus restos

en condiciones dignas.

En particular, le recomienda que: a) Continúe sus esfuerzos

con miras a garantizar la eficiente coordinación, cooperación y cruce de datos entre

los órganos con competencia para la investigación de las desapariciones forzadas y

para la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de sus restos en caso

de fallecimiento. b) Vele por que los órganos con competencia para la búsqueda de

personas desaparecidas e identificación de sus restos en caso de fallecimiento

cuenten con los recursos económicos, técnicos y de personal calificado necesarios

para poder realizar sus labores de manera pronta y eficaz. c) Vele por que las

búsquedas sean realizadas por las autoridades competentes con la participación

activa de los allegados de la persona desaparecida en caso de que estos así lo

requiriesen. d) Asegure que se continúe la búsqueda hasta que se establezca la

suerte de la persona desaparecida. Esto incluye la identificación, preservación y

protección de todos los sitios donde se sospecha que pueda haber restos humanos

de personas desaparecidas. Situación legal de la persona desaparecida cuya suerte

no haya sido esclarecida y de sus allegados;

El Comité alienta al Estado parte a

adoptar las medidas necesarias para garantizar que la legislación permita obtener

una declaración de ausencia por desaparición forzada, independientemente de la

fecha en que hubiese iniciado la desaparición, con el fin de regular de manera

apropiada la situación legal de las personas desaparecidas cuya suerte no haya

sido esclarecida y la de sus allegados; El Comité recomienda que el Estado parte

adopte las medidas legislativas necesarias para incorporar como delitos específicos

las conductas descritas en el articulo 25, párrafo I, de la Convención, que prevean

penas apropiada que tengan en cuenta su extrema gravedad. Asimismo, le

recomienda que: a) acelere las investigaciones relativas a casos de sustracción de

menores y/o adopción irregular desaparición de mujeres embarazadas; y b)

garantice que las víctimas puedan ejercer su derecho a recuperar su identidad si se

determinase que la misma fue sustituida.

En tales circunstancias la Ministra en Visita designó actuaria de la presente

causa (entre otras) a la Srta. Ana Carolina Izquierdo Monasterio, funcionaria de la

Corte de Apelaciones en Comisión de Servicios para la investigación de causas de

derechos humanos, por resolución de la Excma. Corte Suprema de 23 de junio de

2020.

En consecuencia el caso de la desaparición de Ricardo Harex en Punta Arenas, ocurrida en 2001, ha quedado dentro del rango de casos de desapariciones forzadas de personas, como las sucedidas en Chile y en Magallanes después del golpe militar de 1973.