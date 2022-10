Empresa Nova Austral de Porvenir informa pérdidas por 35 millones de dólares durante primer semestre de 2022

La empresa salmonicultora de capitales noruegos Nova Austral ingresó a trámite una reclamación una reclamación contra la histórica resolución sancionatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que revoca permisos ambientales de tres centros de cultivo ubicados en Magallanes por graves incumplimientos de la empresa a la legislación ambiental vigente y grave daño al suelo del fondo marino del Parque Nacional Alberto de Agostini, en la región de Magallanes.

En el documento presentado en el tribunal la empresa reveló una pérdida de US$ 81 millones en 2020, US$ 50 millones en 2021 y unos US$ 35 millones durante el primer semestre de 2022.

Recordemos que la SMA decidió el 6 de julio por primera vez la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de tres centros de engorda de la compañía, junto con aplicar una multa superior a los $916 millones (1.300 UTA) a Nova Austral, por alterar de manera artificial el fondo marino del Centro de Engorda de Salmones (CES) Aracena 14, ubicado en Punta Arenas.

Posteriormente, la compañía emitió una declaración manifestando: “Nova Austral considera que las sanciones impuestas por la SMA son injustificadas y desproporcionadas atendidos los antecedentes que obran en el proceso incluyendo los descargos presentados por la empresa».

En la reclamación, el equipo jurídico de Nova Austral acusó que la Resolución Sancionatoria “sea dejada sin efecto, por tratarse de una resolución que ha sido pronunciada en contravención a la legislación vigente y que causa un serio perjuicio”.

La reclamación argumenta que “dada la imputación de daño ambiental efectuada por la SMA, y en consideración a lo dispuesto en el acápite 1.3 de la Guía de la SMA sobre presentación de Programa Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental, por el solo hecho haberse imputado daño ambiental a mi representada, no le fue posible ejercer su derecho legal de presentar un Programa de Cumplimento, sin perjuicio de que finalmente la Resolución Sancionatoria descartó la concurrencia de tal daño”.

Tras ello, la salmonicultora afirma que “la resolución sancionatoria es contraria a derecho y debe ser dejada sin efecto”. Recordemos que la Superintendencia de Medio Ambiente tomó esta determinación, luego de que los procedimientos sancionatorios, con diversas diligencias probatorias, acreditaron que la empresa provocó un daño ambiental en el Parque Nacional Alberto de Agostini de Magallanes.

Situación financiera

A fin de corregir las malas prácticas denunciadas en este y otros procedimientos administrativos sancionatorios, “Nova Austral encargó una investigación interna e inició un proceso que implicó, entre otros, la renovación completa de su plana gerencial. Por lo demás, la empresa obtuvo la certificación del Aquaculture Stewardship Council (ASC) y la certificación Best Aquaculture Practices (BAP), las más exigentes de la industria acuícola en el mundo”.

Adicionalmente, la empresa acusó que la SMA “no ha ponderado debidamente las circunstancias del Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente al determinar el monto de la multa impuesta”.

Esto dado que los Estados Financieros de Nova Austral “reflejan la grave disminución en el patrimonio ocurrida entre los años 2019 y 2020, en donde de existir un patrimonio de US$ 3,7 millones al cierre de 2019, Nova Austral cerró 2020 con un patrimonio negativo de US$ 76,9 millones.

Durante el año 2021, esta situación no pudo ser revertida, existiendo pérdidas de más de US4 54 millones, con lo que el patrimonio negativo de la compañía, al 31 de diciembre de 2021 suma más de US$ 130 millones.

A junio de este año, según la firma, seguían las cifras en rojo. “En el primer semestre de 2022, la utilidad negativa final (o sea las pérdidas) fue de US$35,7 millones, lo que sigue incrementando el patrimonio negativo de la compañía. Además, la deuda se ha incrementado de US$431 millones al cierre de 2019 a US$504 millones al cierre de 2021, y sigue creciendo, justamente por los resultados negativos antes referidos”, concluyó.

Por su parte, en el primer semestre de 2022 la utilidad negativa final fue de US$ 35,7 millones, lo que sigue incrementado al patrimonio negativo de la compañía.

“Por tanto, considerar los ingresos correspondientes al año 2020 y no al año 2021 fue una opción conscientemente tomada por la SMA, toda vez que quedaba a su juicio la decisión de estimar que dichas cifras no se condecían con la realidad. Atendida la expresa evidencia de la crítica situación económica de la compañía (…) decidió hacer caso omiso de esa circunstancia al ponderar el tamaño económico del infractor e imponer la multa de 1.300 UTM”, detalla el documento, señalando que es necesario realizar una nueva ponderación de esta circunstancia para realizar las disminuciones correspondientes en la multa impuesta.