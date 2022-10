Encuesta Data Influye de octubre concluye que mayoría de la ciudadanía desea una nueva Constitución

Los principales resultados de la encuesta Data Influye del mes de Octubre, de la consultora de opinión pública Tú Influyes son los siguientes:



📌 El 59% cree que ha aumentado la incertidumbre en Chile a mas de un mes del plebiscito en el que se rechazó la propuesta de Nueva Constitución, mientras que el 21% cree que se ha mantenido igual y el 13% que ha disminuido (-7)

📌 El 42% considera que el proceso constituyente debe continuar a la brevedad, mientras que el 31% cree que se debe continuar con la actual carta fundamental con reformas (-4).

📌 En caso de existir un órgano para redactar un nuevo texto, las principales características que debe tener este es que sea transparente (41%), que sea participativo (24%) y que logre acuerdos (23%).

📌 Con respecto a la posibilidad de cupos reservados para grupos o minorías, el 57% cree que no deben existir.

📌 La convocatoria a elecciones de nuevos convencionales es la opción mayoritaria para continuar el proceso constituyente con un 32% (10% más que el sondeo anterior); seguido de una convocatoria a un comité de expertos con un 27% (-10%) y la matención de la actual carta con un 19% (+6%).

📌 Con respecto a quiénes se inclinan por la opción de expertos, el 59% los preferiría porque saben del tema constitucional; el 14% porque son neutrales y el 9% porque no son políticos.

📌 Los consultados creen que el ultraderechista Partido Republicano, el sector de Chile Vamos y el movimiento Amarillos por Chile son los tres principales responsables políticos de que no exista un nuevo horizonte constitucional.



EL ESTALLIDO SOCIAL DE OCTUBRE DE 2019.



📌 Ante la consulta “¿Comparte aún o no las causas que dieron origen a esa ola de manifestaciones en el país?”, el 36% indicó que las comparte plenamente. El 11% que las comparte mayormente y el 24% que solo algunas. El 26%, en tanto, aseguró que no comparte absolutamente nada.

📌De quiénes respondieron que aún comparten las causas, se consultó “¿dónde ubica Ud. principalmente esas causas que dieron origen al Estallido Social, en lo…?”. El 85% respondió en materias sociales, el 12% en temas políticos y el 2% en temas identitarios.

📌Sobre la resolución de los temas por los que se produjo el estallido social, el 43% indicó que no se ha avanzado en nada y el 49% que se ha avanzado muy poco.



ECONOMÍA Y GOBIERNO.



📌 El 48% de las personas están de acuerdo o muy de acuerdo con la sentencia “no es el momento de hacer una reforma tributaria, pues estamos en medio de una crisis económica”. El 20% está en desacuerdo y el 26% muy en desacuerdo

📌Los ministros mejor evaluados del gabinete son Mario Marcel (63%), Carolina Tohá (56%) y Camila Vallejo (52%).

📌 La conducción del Presidente es desaprobada por el 51% (+2), mientras que 33% lo aprueba (+1).

📌 Los principales temas que pueden debilitar al Gobierno son la delincuencia y la violencia criminal con el 34% (+9), la inflación y el bajo crecimiento económico con 24% (+5).







Muestra: 1.150casos