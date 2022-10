Gobierno lanza plan “Más Seguridad Más Comunidad” con inversión de más de $30 mil millones de apoyo directo a municipios del país

El objetivo es entregar fondos de manera expedita y urgente para la implementación de proyectos tales como recuperación de espacios públicos, luminarias o cámaras de seguridad. Los alcaldes de Porvenir y Cabo de Hornos, José Gabriel Parada y Patricio Fernández, respectivamente, valoraron esta iniciativa.

Con el objetivo de entregar apoyo directo a los municipios de todo el país, de manera expedita y urgente, para la implementación de proyectos como recuperación de espacios públicos, luminarias y cámaras de televigilancia, el Gobierno lanzó Plan Nacional “Más Seguridad Más Comunidad”, ceremonia en la cual participaron la Ministra del Interior, Carolina Tohá, el Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, el Subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, el General Marcelo Araya, Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, entre otras autoridades.

El objetivo del plan es generar una respuesta inmediata a las necesidades municipales, en la perspectiva de un próximo Sistema Nacional de Seguridad Municipal que permitirá contar con un mecanismo estable y transparente de financiamiento, y responde al compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por una política de prevención del delito efectiva, que valoriza el rol de los municipios en la coproducción de seguridad.

“Más Seguridad Más Comunidad”, iniciativa conjunta de la SPD y la SUBDERE, contempla una inversión de más de $30 mil millones para atender las necesidades más urgentes de los municipios, como, por ejemplo, recuperar espacios públicos, instalar luminarias poner en funcionamiento proyectos de cámaras de televigilancia.

El Subsecretario Vergara destacó que “este fondo nace del objetivo principal que el Presidente de la República nos pidió cuando llegamos al Gobierno: avanzar en seguridad, como también en justicia territorial. Es nivelar la cancha de recursos para llegar a un mínimo común preventivo, porque en una misma región y en un mismo país conviven comunas que tienen presupuestos que no superan los $150 per cápita en prevención del delito, mientras hay ocho que tienen más de $40.000 per cápita en prevención del delito”.

Mientras que el Subsecretario de la SUBDERE manifestó: “Quiero entregar algunos elementos prácticos que me parecen relevantes para poder transmitirle a quienes tienen que escuchar esta noticia, que no son solo las comunidades, sino también los alcaldes y alcaldesas para poder atender oportunamente este proceso. Lo primero es que tenemos un plazo hasta el día 21 de octubre para poder elevar todas las postulaciones a través de la plataforma habitual de la SUBDERE, que es SUBDERE en línea. Punto GOV con V. Punto C L. Esa es la plataforma en la cual van a tener que llevar los proyectos para luego entrar en la fase de evaluación técnica”.

El Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, dijo que «la creación de este programa, sin duda, será un aporte al trabajo que nuestra municipalidad se encuentra realizando para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Tendremos la posibilidad de postular al financiamiento de proyectos en materia de seguridad pública, recursos que permitirán dar solución a todas aquellas necesidades situacionales referentes a seguridad pública comunal. Espero que la implementación de este programa se convierta en un factor relevante para la disuasión del delito e incivilidades, y con ello, nos permita aumentar la percepción de seguridad y mejorar el bienestar global de la comunidad de Porvenir».

Mientras que el Alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, afirmó: “Como Alcalde de la comuna más austral de Magallanes el poder contar con esta opción de presentar proyectos en materia de seguridad pública, mejoramiento de mobiliario urbano, plazas y alumbrado público directamente nos permitirá entregar mayor seguridad y sensación de protección a nuestras comunidades. Esto, hoy día, viene a contribuir a los municipios con menos acceso a la seguridad pública, por lo cual agradezco al Gobierno en abrir estas postulaciones haciendo más inclusivo el acceso a la seguridad pública de las comunidades, tarea que es de todos”.

¿Cómo funciona “Más seguridad + equidad”?

Se financiarán proyectos a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de Seguridad, incluyéndose proyectos que ya están formulados (de FNSP + PMU-seguridad), por ejemplo, iluminación, recuperación de espacios públicos, sistemas de teleprotección. Se presentarán iniciativas hasta por $75 millones.