Hospital Clínico de Magallanes: avanzando en la disminución de Lista de Espera Quirúrgica.





Diversas estrategias vienen desarrollando la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes y en especial, el Hospital Clínico de Magallanes, para disminuir las Listas de Espera quirúrgicas existentes; trabajo contextualizado en el Plan de Reactivación impulsado por el Ministerio de Salud.



En este sentido, Ricardo Contreras, director (s) del organismo, comentó que el trabajo desarrollado por los equipos clínicos y administrativos que gestionan las listas de espera ha sido arduo, a fin de materializar una solución concreta al requerimiento de las personas que se encuentran esperando por una cirugía o consulta de especialidad, por lo que es necesario destacarlos y reconocer públicamente su gran trabajo.



Trabajo y coordinación que se patentiza en el principal centro asistencial de Magallanes, considerando la optimización de los recursos humanos y técnicos existentes, como la gestión para acompañamiento de especialistas de otros lugares del país.



Al respecto, el director del establecimiento Marcelo Torres, indica que como hospital están concentrados en trabajar para disminuir las listas de espera quirúrgica, las que se vieron incrementadas debido a la pausa en las atenciones a raíz de la pandemia por COVID-19. “Estamos trabajando a full en sacar lista de espera 2018, 2019 y 2020, esa es nuestra prioridad, hoy somos el principal hospital de la región, tenemos mucho requerimiento diariamente, pero sin embargo estamos aprovechando todos los espacios para ir trabajando las listas”, indicó el directivo.



Enfatizando que el trabajo se desarrollará a través de licitaciones y con la capacidad propia instalada, a la vez de destacar el gran trabajo de los funcionarios del establecimiento. “Destacar el esfuerzo diario que realizan nuestros equipos con los que nos concentramos diariamente, destacar a la Subdirección Médica, Subdirección de Enfermería y Pabellón, con quienes nos reunimos diariamente para ir revisando los espacios que tenemos, para avanzar en la disminución de las listas de espera” acotó el director (s).



En este sentido, las especialidades de oftalmología y traumatología, han disminuido sus listas de espera quirúrgica de los años 2018, 2019 y 2020.



En este sentido, Ricardo Cortés, oftalmólogo, especialista en oculoplástica, recientemente realizó una ronda quirúrgica por 15 días, operando a 40 pacientes de patologías de la órbita y vías lagrimales, es decir estructura que rodean al ojo.



“Las cirugías fueron de variado tipo, son alteraciones en estructuras que rodean al ojo, por ejemplo, los parpados, parpados caídos, mal posicionados, invertidos hacia fuera o hacia dentro, tumores de los parpados (ya sean benignos y malignos). Lesiones en la órbita, que son las estructuras internas que rodean al ojo, glándula lagrimal, músculo y grasa orbitaria. Y también muy frecuente en pacientes de tercera edad, es la obstrucción de vía lagrimal, los pacientes que tienen lagrimeo permanente, que tienen secreción de la vía lagrimal, que se les forma bolitas de grasas o infecciones alrededor de los cantos nasales y ahí, hacemos una intervención que consiste en un bypass o una nueva vía lagrimal, y a eso se le llama dacriocistectomía, que fue la cirugía que más realizamos”, expresó el especialista.



Uno de sus pacientes fue Don Antonio, quien, tras 4 años de espera, pudo ver resuelto su requerimiento, mostrándose satisfecho con la cirugía, pero especialmente con la atención recibida. “Ha sido una hermosa atención, me han atendido muy bien, especialmente en la operación me atendieron muy bien y el médico que me atiende, es una excelente persona, muy consciente de todo”.



Por su parte, la Dra. Viviana Aguirre, jefe del Servicio de Traumatología, añadió que la prioridad es sacar la lista de espera que va del año 2018 al 2020, para cirugías de cadera y rodilla, por lo que el equipo ha desarrollado cirugías en fin de semana o fuera de horario laboral. “Hemos realizado 38 cirugías de rodilla protésicas fuera del horario, en extensión horaria, es decir después de las 17.00 horas. Además, se tiene contempladas a lo menos, 40 cirugías más entre caderas, rodillas y hombros”, enfatizó la Dra. Aguirre.