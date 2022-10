IPC de septiembre alcanzó al 0.9%, mientras que la inflación llega al 10.8% durante 2022

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes 7 de octubre que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre anotó un aumento mensual de 0,9%, acumulando un alza de 10,8% en lo que va del año, y una variación de 13,7% a doce meses.

De esta manera, la inflación anual marca su primer retroceso desde febrero 2021.



Informó el INE que nueve de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y tres presentaron incidencias negativas.



Entre las divisiones con alzas en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%), con 0,488 puntos porcentuales (pp.), y equipamiento y mantención del hogar (1,9%), con 0,117 pp. Entre las divisiones con descensos destacó transporte (-0,2%), con -0,027 pp.



En el detalle, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas anotó aumentos mensuales en diez de sus once clases. La más importante fue carnes (2,7%) que incidió 0,142pp., mientras que productos lácteos, quesos y huevos (3,7%) contribuyó con 0,097pp. De los 76 productos que componen la división, 59 presentaron alzas en sus precios, siendo el más relevante tomate (16,5%), con una incidencia de 0,054pp., seguido de carne de pollo (4,1%), con 0,047pp. Los restantes productos con incidencias positivas acumularon 0,466pp.



La división de equipamiento y mantención del hogar consignó alzas mensuales en sus diez clases. La más importante fue muebles y artículos para el hogar (3,8%) que aportó 0,038pp., seguida de bienes no durables para el hogar (3,0%), con 0,034pp. De los 36 productos que componen la división, 29 consignaron alzas en sus precios, destacando muebles para living (8,4%), con una incidencia de 0,025pp., seguido de servicio doméstico (1,0%), con 0,023pp. Los restantes productos con contribuciones positivas acumularon 0,077pp.



Y la división de transporte registró descensos mensuales en tres de sus diez clases. La más importante fue transporte de pasajeros por aire (-15,3%) que aportó -0,200pp., seguida de vehículos a motor (-0,1%), con -0,002pp. De los 24 productos que componen la división, cuatro consignaron bajas en sus precios, destacando servicio de transporte aéreo (-15,3%), con una incidencia de -0,200pp., y automóvil usado (-2,4%), con -0,006pp. Los restantes productos con contribuciones negativas acumularon -0,001pp.



En el detalle de los productos, la gasolina presentó un aumento mensual de 2,1%, aportando 0,071pp. a la variación del indicador general. Acumuló 30,3% al noveno mes del año y 41,1% a doce meses. El agua potable anotó un aumento mensual de 3,6%, con una incidencia de 0,063pp., y variaciones de 15,7% en lo que va del año y de 20,7% a doce meses. El tomate registró un alza mensual de 16,5%, con 0,054pp., acumulando 30,1% en lo que va del año y 5,5% a doce meses. La carne de pollo consignó un alza de 4,1%, con 0,047pp., acumulando 39,8% en lo que va del año y 47,8% a doce meses.

Asimismo, el servicio de transporte aéreo consignó una disminución mensual de 15,3%, con una incidencia de -0,200pp., registrando una variación de 28,2% en lo que va del año y de 67,7% a doce meses. Y el paquete turístico registró una disminución mensual de 4,3%, con -0,064pp., acumulando -1,7% en lo que va del año y 75,1% a doce meses.