Kusanovic pidió restablecer el transporte de pasajeros terrestre desde y hacia la región de Magallanes



El senador explicó que “el servicio nacional está suspendido a pesar de la apertura de las fronteras tras la emergencia sanitaria por Covid 19”. “Actualmente, quien no tiene dinero para un pasaje en avión, está prácticamente aislado”

Con el fin de que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones pueda realizar las gestiones que sean necesarias frente a las empresas de transportes de la región, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic ofició al Ministro, Juan Carlos Muñoz.

Actualmente, los servicios de transportes de pasajeros, por vía terrestre, desde la ciudad de Punta Arenas hacia ciudades de Puerto Montt, Osorno y Santiago están suspendidos desde el cierre de fronteras producto de la emergencia sanitaria del Covid 19.

El miembro de la comisión de Transportes señaló que es de suma importancia garantizar la movilidad de los habitantes de la región hacia el resto del país. Si bien las fronteras están abiertas hace varias semanas, y existen recorridos para comunas de Argentina, se desconoce por qué las empresas de transportes no han retomado el servicio que, a todas luces, es mucho más asequible que un pasaje en avión, por lo que el senador inició, de forma paralela, las gestiones con las empresas de buses con el objeto de retomar el servicio al norte del país”

En ese sentido, Kusanovic recalcó que “en su recorrido por las comunas de la región, la comunidad ha expresado su preocupación debido al aumento exponencial del valor de los pasajes aéreos para su traslado, que se ha ido acrecentando por la inexistencia de oferta de traslados vía terrestre”. Las personas que no tienen el dinero para pagar un pasaje aéreo, están prácticamente aisladas”