Llaman a la prevención ad portas del último fin de semana largo del año, que considera las 3 horas de Natales y celebración de Halloween





* Intensificando los controles de Carabineros, sumando la fiscalización con Senda con toma de alcotest y narcotest y con el llamado a cuidar a niños y niñas en la noche de Halloween autoridades apelaron a responsabilidad de conductores.





Es una sentida preocupación de las autoridades regionales. Han aumentado en un 9% los siniestros viales comparando este año con el 2021. “Son más de 800 accidentes en los que hasta la fecha, han fallecido 13 personas”, dijo el jefe de zona de Carabineros General Claudio Pizarro Valencia. Es por ello que institución dispuso para este fin de semana largo distintos puntos, urbanos y de carreteras, para el control de tránsito.



“Se espera que este fin de semana haya gran circulación vehicular, por ello nos comprometimos con el aumento de la fiscalización, considerando además la promulgación de la ley que sanciona las carreras clandestinas”, señaló la delegada presidencial regional Luz Bermúdez Sandoval, recordando que si la comunidad pesquisa alguna de estas actividades pueden denunciarlas ya que hoy están penadas por la Ley.



Por su parte, la encargada de prevención de Senda Magallanes Diana Contreras informó que se realizará un nuevo operativo de pesquisa de consumo de alcohol y otras drogas en conductores. “Durante este mes se han realizado 306 controles y este fin de semana se intensificarán los operativos nocturnos con el servicio de la ambulancia”, puntualizó. Han sido 51 los conductores sacados de circulación este año, 36 por conducir habiendo ingerido alcohol y 15 por otras drogas.



Noche de brujas y 3 horas de Natales



“En esta noche que va a haber alta concurrencia de niños y niñas en calles y veredas el llamado es a los conductores a estar muy atentos, porque va a haber muchos disfraces de color negro”, dijo el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Rodrigo Hernández Navarro, dando como sugerencia a los padres y madres que les den elementos de reflectancia a aquellos saldrán en horas de baja visibilidad.



Al ser consultado por las sanciones a aquellos conductores que conducen bajo los efectos del alcohol, recordó que el cambio de la ley asegura el retiro inmediato de la licencia de conducir y que las sanciones pecuniarias pueden llegar a las 10 UTM (más 600 mil pesos) la primera vez sin haber provocado lesiones, con suspensión de licencia por dos años, aumentando las penas en caso de lesiones o causa de muerte. “Pero la ley y las sanciones por sí solas no funcionan si no hay una reflexión interna de las personas”, indicó.



“Sabemos que los fines de semana largo hay un aumento en el consumo de alcohol”, dijo por su parte la coordinadora de Seguridad Pública María de los Ángeles Flores Rodríguez “por eso hacemos el llamado a la conducción prudente y no conducir si hay consumo de alcohol. Si se va a trasladar niños o niñas utilizar correctamente sus sillas de retención y dejar de lado el celular, ya que, por los eventos de este fin de semana, como las 3 horas de Natales, habrá mucha circulación de personas por las calles en nuestra región”. Para la prueba automovilística también se anunciaron servicios especiales por parte de Carabineros.