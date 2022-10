Maratonista de Magallanes se adjudica importante presea en competencia nacional

Punta Arenas, 21 de octubre de 2022.- El pasado 16 de octubre, se llevó a cabo la primera edición de ASICS Maratón de Chile, importante evento deportivo, certificado por la Federación Atlética de Chile, que reunió a más de 4 mil competidores, atletas y aficionados al running, que participaron en las modalidades de 10, 21 y 42 kilómetros.

Uno de los ganadores de esta importante fiesta deportiva, fue el representante de Magallanes Luis Vergara Sanhueza, quien debatió el puesto junto a otros 43 competidores, obteniendo el primer lugar en la categoría 21K, varones mayores de 60 años, con un tiempo de 01:33:58 hr.

En entrevista, Luis relata su experiencia como atleta senior magallánico:

¿Cuándo comienza su carrera como atleta?

“Comencé a correr, cuando en el año 2016, mis compañeros del Servicio Agrícola y Ganadero me invitaron a participar de unas olimpiadas. Hasta ese momento, si bien participaba de competencias y carreras locales, solo lo hacía como aficionado. Según mi hermano, tengo un don innato para correr, pero desde ese momento, donde corrí 5 kilómetros y saqué el segundó lugar, nunca más paré de correr. Ahí comencé a participar en distintas carreras comunales y regionales, hasta que llegué a carreras en otras ciudades, como la Maratón de Santiago, donde participé en mayo de este año, y la Maratón de Valparaíso, que fue en agosto”.

¿Cuánto entrena a la semana?

“Corro 120 kilómetros a la semana. Hago 20 kilómetros diarios. Comienzo en el sector sur y llego hasta Barranco Amarillo, lo que equivale a 22 kilómetros aproximadamente. En ese circuito demoro 2 horas 20 minutos, y practico 5 veces a la semana, ya que, para obtener estos resultados, en necesario tener resistencia y esto sólo se logra con entrenamiento”.

¿Quién financia su carrera deportiva?

“La verdad es que no tengo auspiciadores, así que dependo de la buena voluntad de mis compañeros de trabajo y de otras personas que me apoyan en la compra de pasajes, y en la estadía. Por ejemplo, esta carrera (Maratón de Chile) fue muy importante para mí. Salir de la región y demostrar que se puede correr en Santiago, aunque cueste mucho dinero, es importante, pero me ayudan mis compañeros de agricultura, CONAF, SAG, me cooperan económicamente con los traslados y me dan la facilidad y los permisos para participar. Pero igual es necesaria más ayuda. Por ejemplo, el equipo es necesario renovarlo cada 3 meses, y sólo las zapatillas cuestan 120 mil. El problema, es que, por la edad, piensan que uno no va a tener logros, y por eso cuesta más tener auspiciadores”.

¿Cuál es su sueño como corredor?

“Tengo un sueño muy grande que todo atleta quiere hacer en su vida como corredor. Quiero participar en la categoría 42k de la Maratón de Santiago 2023, cumplir la carrera y llegar bien. Tal vez, no hacer marca, pero si llegar, ya que esto me serviría para cumplir el siguiente sueño, que es llegar a la Maratón de Boston 2024. Pero para ello tengo que participar primero en la de Santiago, donde ya estoy inscrito y entrenando para lograr una marca de menos de 4 horas, que es lo que necesito para inscribirme en la de Boston”.

Conocido en el circuito deportivo como “el keniata” por su contextura delgada, ritmo constante y habilidad de correr largas distancias sin beber agua, a sus 68 años, Luis Vergara, sigue adelante cumpliendo metas y objetivos, sin perder la esperanza de que sus sueños encuentren un auspiciador que los haga realidad.

Para revisar resultados de la Maratón de Chile, visita el enlace: https://resultscui.active.com/events/AsicsMaratondeChile ohttps://resultscui.active.com/participants/42721564