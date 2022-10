Orquesta Sinfónica de la UMAG presentará su Concierto de Primavera en el santuario María Auxiliadora de Punta Arenas

Este viernes 21 de octubre a partir de las 20.30 horas la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes realizará, en el Santuario “María Auxiliadora”, su tradicional Concierto de Primavera. La dirección orquestal estará a cargo de Ricardo Colima Acuña y contará con la participación del solista en trompeta, Cristian Muñoz Luza, profesor de la Escuela de Música de La Serena.

El programa estará orientado hacia la Música Barroca y contempla las obras: “Arrival of the Queen of Sheba” (G.F. Haendel), “Sonata en Re Mayor Z. 850 para trompeta y Cuerdas” de H. Purcell (Movimientos: Allegro – Adagio – Allegro), “Trumpet Voluntary” de J. Clarke, W. A. Mozart “Sinfonía N° 6 en Fa Mayor” (Movimientos: Allegro – Andante – Menuetto y Trio – Allegro) y Sinfonía N° 8 en Re Mayor” (Movimientos: Allegro – Andante – Menuetto y Trio – Allegro) de W. A. Mozart.

Cabe destacar que el trompetista invitado Cristian Muñoz Luza realizará una clínica dirigida a instrumentistas de vientos, especialmente bronces, en el Conservatorio de Música de la Universidad de Magallanes el sábado 21 de octubre a partir de las 15.30 horas. La entrada a este nuevo Concierto de Primavera es gratuita y se invita a toda la comunidad magallánica a asistir a este evento.

