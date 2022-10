Prisión preventiva en su domicilio decretó Ministra Marta Jimena Pinto contra ex obispo de Punta Arenas Bernando Bastres

La ministra Marta Jimena Pinto Salazar determinó este 11 de octubre y en fallo de primera instancia que el procesado sacerdote salesiano y ex obispo católico de Punta Arenas Bernardo Bastres Florence permanezca en prisión preventiva en su domicilio, atendida su edad y la situación sanitaria por coronavirus, a la espera de la decisión que adopte la Corte de Apelaciones de Punta Arenas una vez que revise la resolución.

Igual resolución se adoptó en contra los sacerdotes salesianos, Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez y Vincenzo Soccorso di Bono, dado que, «aparece suficientemente justificada la participación en calidad de encubridores de los sacerdotes de la Orden Salesiana de Chile, Leonardo Wenceslao Santibáñez Martínez, Bernardo Miguel Bastres Florence y Vincenzo Soccorso di Bono”. Recordemos que los hechos investigados ocurrieron en el período en que el sacerdote Bernardo Bastres era Provincial de la Orden Salesiana de Chile y posteriormente Obispo de Punta Arenas.

En la resolución judicial se señala respecto de la presunción de participación de terceros en la desaparición del joven Ricardo Harex que «El mismo, peso, adquiere la presencia del sacerdote Rimsky Rojas Andrade y su posible vinculación, en función de los antecedentes contextuales y secundarios que evidencian un patrón de comportamiento respecto a los jóvenes y forma de vinculación inadecuada con ellos, siendo ambas figuras (carabineros y sacerdotes) entremezcladas en versiones con sustento criminalístico y criminológico. Además, ambos presentarían una posición social que permite una factibilidad situacional y contextual frente a un posible desaparecimiento intencionado y planificado del cuerpo del joven desaparecido.»

En cuanto a la investigación misma, el texto del fallo señala que interrogado un Carabineros que había participado en la investigación, «le preguntó si lo habían llamado a declarar respecto del caso del joven Harex, respondiéndole que no, igualmente le preguntó el motivo por el cual ellos habían dejado de trabajar en esa investigación, respondiendo que, en circunstancias de haber concurrido él en compañía del Sargento Hidalgo a la presencia del Comandante Héctor Peña Monsalve, a entregarle un informe conteniendo el resultado de una diligencia, el Comandante manifestó textualmente «hasta aquí llegamos con la investigación, porque no podemos meternos con la Iglesia, porque es un poder y nadie nos va a creer».

La misma resolución de la Ministra Pinto da cuenta de un Informe:

«Informe Policial N° 03826 N° interno 4211793 emanado por la Brigada de

Homicidios Metropolitano, a fs. 9659 y siguientes del tomo XXIII, el cual señala

que los abusos sexuales cometidos por Rimsky Rojas Andrade, fueron expuestos

en el año 2000 en adelante, el primero de ellos bajo secreto de confesión a Marcos

Tarditti, conforme a las declaraciones de los testigos bajo reserva de identidad,

situación que fue callada y no denunciada, de los cuales están en conocimiento

Marcos Tarditi, Luis Timossi, Leonardo Santibáñez, Bernardo Bastres y Natale

Vitali Forti. De los salesianos antes indicados, ninguno hizo una denuncia formal,

escudándose que los antecedentes serían entregados a un superior o que solo eran

meros antecedentes o dudas para continuar en el camino vocacional, dejando de

lado los abusos como un mero hecho sin importancia…»

La Orden Salesiana sabía de las conductas ilícitas de Rimsky Rojas.

Señala el texto de la resolución de la Ministra Pinto que «Asimismo, Bastres, consultó a Roma, al Vicario, qué debía hacer y éste último le aconsejó prudencia, que siguiera el parecer del psicólogo y se aseguraran que la víctima no era homosexual y lo mantuvieran en el más absoluto secreto. Respecto a

la responsabilidad que recae sobre los salesianos antes nombrados, las declaraciones de éstos y de los testigos bajo reserva de identidad, se contradicen en los hechos narrados, ya que los testigos declaran que sus intenciones fueron siempre para que Rimsky Rojas Andrade, lo alejaran de los jóvenes, es decir, que no tuviese contacto con ellos y que fuese denunciado, sin embargo, continuó como director del Liceo San José, por muchos años, cayendo en ellos la responsabilidad de cómplices y encubridores de estos hechos situación que si se hubiese informado a los organismos respectivos, además de la superioridad jerárquica de los Salesianos, se habrían evitados sucesos posteriores, como la vinculación que tiene

Rimsky con la desaparición de Ricardo Harex González.»

Recordemos que el ex Obispo católico Bernardo Bastres renunció a su cargo el 223 de diciembre de 2021, señalando en su carta de renuncia que «Hace tiempo, venía reflexionando, evaluando y rezando ante Dios, mi desempeño como Pastor de esta querida Diócesis, y con la confianza de un hijo, le presenté al Santo Padre, la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis, por razones estrictamente personales. Por esto, mi gratitud al Papa, por su comprensión y acogida”, agregando que “entre las razones que puedo compartir con Ustedes, se encuentran todos los acontecimientos que nos ha tocado vivir en estos años y como ellos no sólo han golpeado a nuestra Iglesia, sino también me han afectado personalmente. Me he visto sobrepasado y limitado para responder como merecen ser enfrentados y asumidos”.

Ver texto completo del Fallo:

