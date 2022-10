SEREMI de Justicia y Servicio de Registro Civil inauguran moderno totem de autoservicio en Zona Franca

Así como en el resto del país, Punta Arenas se sumó a la instalación de modernos tótems de autoatención que viene realizando Servicio de Registro Civil e Identificación en lugares concurridos de cada comuna, definiendo como uno de aquellos puntos estratégicos el módulo central de la Zona Franca de Punta Arenas.

El sábado tuvo lugar la inauguración oficial de uno de estos módulos de última generación, junto a la respectiva firma de convenio de colaboración con ZonAustral -concesionaria del recinto-, la cual se realizó el sábado en el marco de una “Plaza de Justicia y DD.HH.”, encabezada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, y el Director Regional (S) del Registro Civil, Arturo Aranda. La contraparte estuvo representada por Vanessa Simunovic, Subgerente de Negocios y Marketing, y Jorge Melo, Subgerente de Administración y Finanzas de ZonAustral.



El nuevo equipamiento puesto a disposición de la ciudadanía, se emplaza en la Etapa 3 del módulo central (a un costado de farmacia Cruz Verde), y permitirá a la ciudadanía la emisión de más de 20 tipos de certificados y la activación de la Clave Única. En relación a este adelanto, la Seremi de Justicia valoró el poder acercar el Estado a las personas, como en esta oportunidad, la cual coincidió con la permanente disposición de su cartera de salir a terreno, para facilitar las atenciones del Estado a los ciudadanos y ciudadanas.

Asimismo, remarcó que el Registro Civil “es uno de los servicios que ha dado el ejemplo en la modernización para garantizar un acceso más universal, este año se han lanzado muchas iniciativas, la renovación de cédulas, las apostillas online, la nueva aplicación del Registro Civil, y los tótems también son una muestra de ir acercando este servicio, pues ya no es necesario ir a las oficinas para muchos trámites, y eso es lo ideal”.

En tanto, el Director Regional (S) del servicio, Arturo Aranda, graficó que estos tótems de última generación son una alternativa ideal para quienes no tienen acceso a internet y requieren obtener certificados, como los de nacimiento o de antecedentes. Remarcó que la idea es facilitar dicho trámite y ahorrar tiempo a las personas, para lo cual el equipo se ha dispuesto en uno de los lugares más transitados de la ciudad, y cuenta además con facilidades para un uso inclusivo, así como también para recibir pagos en el caso de que alguno de los documentos así lo requiera.

Las autoridades agradecieron a la Sociedad de Rentas Inmobiliarias Limitada, administradora y concesionaria de la Zona Franca de Punta Arenas, por todas las facilidades brindadas para poder acercar sus trámites de manera remota a la comunidad magallánica.



CERTIFICADOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR VÍA TÓTEM



Certificado Acuerdo Unión Civil

Certificado de anotaciones vigentes registro vehículos motorizados

Certificado de antecedentes fines especiales

Certificado de antecedentes fines particulares

Certificado de cese de convivencia

Certificado de defunción con causa de muerte

Certificado de defunción corriente

Certificado de defunción para asignación familiar

Certificado de discapacidad

Certificado de matrimonio con subinscripciones

Certificado de matrimonio corriente

Certificado de matrimonio para asignación familiar

Certificado de multas de tránsito no pagadas

Certificado de nacimiento completo

Certificado de nacimiento para asignación familiar

Certificado de nacimiento para matrícula

Certificado de profesionales

Certificado directorio de persona jurídica sin fines de lucro

Certificado vigencia de persona jurídica sin fines de lucro

Código activación clave única

Hoja de vida del conductor





PUNTA ARENAS, 25 de Octubre de 2022.-