31 mujeres certificadas en Manipulación de Alimentos gracias al programa Mujeres Jefas de Hogar en Magallanes

Programa de Sernameg ejecutado por la Delegación Presidencial de Magallanes

Punta Arenas, noviembre 18 de 2022.- Las mujeres que participan en el programa Mujeres Jefas de Hogar, MJH, algo tienen en común: las ganas de reinventarse. Hoy en las dependencias de la Delegación Presidencial Regional, tuvo lugar la certificación de 31 mujeres del MJH, programa emblemático de Sernameg, que es ejecutado por la Delegación y contó con la presencia de la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, la Seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz Ovando, la Directora de Sernameg, Fabiola García Pinto, profesionales de MJH Pía Figueroa y Carolina Andrade y el Coordinador de Unidad de Convenios, Francisco Nova.

La iniciativa “Mujeres Jefas de Hogar” busca promover la autonomía económica de las jefas de hogar, con la entrega de un conjunto de herramientas que les permitan generar, gestionar ingresos y recursos propios a partir del trabajo remunerado, el acceso a la oferta pública y de oportunidades de conciliación trabajo remunerado, doméstico y de cuidados.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, manifiesta que “a nuestro Gobierno le hace mucho sentido, por nuestro compromiso de poder fortalecer y disminuir inequidades, en las cuales las mujeres muchas veces no hemos tenido las mismas oportunidades en términos de formación, de capacitarnos y esta certificación le da muchas más herramientas para la autonomía, va también en la línea de la seguridad social, la seguridad económica, de la que nosotros como gobierno, nos estamos preocupando”.

Y las mujeres descubren su capacidad de crear, de innovar, de hacer cosas que no sabían que podían hacer, con trabajo, esfuerzo y compromiso. Es el caso de Kharlie Canigianni, quien muy segura relata que “el programa Jefas de Hogar me ha dado la oportunidad de seguir creciendo y creciendo como mujer y entendiendo lo que es ser Jefa de hogar, porque a veces uno lo es y no lo sabemos. Y qué significa: llevar la casa, tomar las decisiones de la casa y para eso tenemos que prepararnos y este programa me ayudó para saber de qué manera puedo llevar mejor mis cosas, mi hogar y sobre todo a ser independiente. De pronto uno ve que tiene otras cosas también que dar. Para uno, para la familia y en este caso para la comunidad. Ha sido una experiencia inolvidable y llena de mucha sabiduría y transformación”.

El programa entrega nuevas herramientas y conocimientos a las mujeres que son partícipes de este y en esta oportunidad, el de Alimentación saludable con mención en Manipulación de alimentos, les hizo descubrir formas innovadoras de preparaciones que no conocían. La Directora de Sernameg, Fabiola García nos cuenta que “hay algunas que las ha motivado a emprender algunas cosas nuevas en el rubro de la alimentación , así es que para nosotros es súper significativo el poder aportar este tipo de cursos a ellas en conjunto con el programa Jefas de Hogar, junto con la Delegación, pues finalmente lo que hacemos es mejorar sus condiciones o sus competencias laborales al momento de tomar la decisión de independizarse, o buscar un trabajo en el área o en el rubro de la alimentación. Así es que súper contentas de poder seguir aportando como Servicio a que más mujeres puedan obtener este tipo de herramientas”.

Fue un momento satisfactorio, emotivo y que seguramente estimulará a otras mujeres a sumarse a este programa que les brinda oportunidades, seguridad y orgullo, Mujeres Jefas de Hogar.