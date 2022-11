74 estudiantes de carreras de la Salud recibieron sus diplomas en el CADI UMAG



– Padres, madres, hermanos, hijos y parejas asistieron a la titulación de las y los egresados 2020-2021 de Nutrición y Dietética, Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología de la Universidad de Magallanes.

Decenas de personas asistieron al Centro Asistencial de Docencia e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI UMAG) para presenciar la entrega de títulos de un total de 74 egresados y egresadas de las generaciones 2020-2021 de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud: Nutrición y Dietética, Kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología.

Padres, madres, hermanos, hijos y parejas asistieron a la solemne ceremonia académica que comenzó a las 17.00 horas, primero con la entrega de títulos para 21 alumnos de Kinesiología. En la ocasión se otorgó una distinción especial a la mejor alumna de su promoción por el destacado rendimiento académico y compromiso con la carrera, lo cual fue entregado a Paulina Pontigo.

Mientras que el mejor rendimiento académico de la generación fue concedido a Valeska Villegas. «Fue un gesto muy agradable el haber recibido este premio porque fueron años de esfuerzo y dedicación, estar full estudio y dejar muchas veces los hobbies atrás para rendir bien”, expresó. Y agregó que “fue agotador estar frente a la pantalla pero se pudo sobrellevar, era lo mejor para ese período. Los desafíos son muy buenos porque salimos con modalidad mixta, entonces tenemos conocimientos tanto presenciales como online», dijo.

Posteriormente fue el turno de la entrega de diplomas para un total de 12 estudiantes de Nutrición y Dietética. En la instancia se entregó una distinción especial a la alumna destacada de su generación, Katya Villar; y a quien sostuvo el mejor rendimiento académico de su generación, Ayelén Gallardo.

«Esta titulación no se había podido realizar por la pandemia, estábamos todos a la espera, siempre nos preguntábamos a través de los grupos de WhatsApp!, ya que igual seguimos en contacto con nuestros compañeros, y ahora estamos contentos porque se haya dado la oportunidad. Me acompañaron mis familiares y mi pololo; estoy contenta por esta instancia y agradecida con la Universidad», señaló.

La jornada de cierre inició a las 19.00 horas con la titulación de 22 alumnos de Terapia Ocupacional. Se entregó una distinción especial a la mejor alumna de su promoción, Valentina Oyarzún, por el destacado rendimiento académico y por su compromiso con la carrera. Además fue concedido el premio Cecilia Ursic a Daniela Miranda, que representa los valores y la esencia del terapeuta ocupacional, el compromiso con las personas considerando su contexto social y la práctica de valores relacionados con la igualdad, diversidad e inclusión social de personas con y sin discapacidad.

«Fue un proceso difícil, fue un camino largo pero bonito, con una gran satisfacción que fue recibir mi título y también llevarme este premio que es súper valorado por la carrera de Terapia Ocupacional. Es fundamental que me acompañe mi familia, ellos son mis pilares fundamentales dentro de todo este proceso: mis padres, mis hermanos y mi pareja», indicó Miranda.

Finalmente fue el turno de la entrega de diplomas para 19 estudiantes de Fonoaudiología. Se otorgó una distinción especial a las alumnas destacadas de su generación, Margarita Inostroza y Gissel Vera. Mientras que el premio Competencias Sello Fonoaudiología, que se se otorga al o la estudiante que durante los años de formación desarrolló características y competencias por sobre lo solicitado, destacando en habilidades sociales y comunicativas, fue entregado a Rocío Castillo.

“La verdad es que no me lo esperaba, y sí, tuve una evolución bastante grande durante la carrera. Fueron súper importantes los profesores durante este paso; todo se lo agradezco a ellos, su apoyo me ayudó mucho ya que no soy de la región. Por otro lado, que mi mamá me acompañe hoy día eso es lo que más me emociona», afirmó la egresada de Fonoaudiología que es oriunda de Los Ángeles, región del Bío-Bío.

Palabras de autoridades

A la entrega de los diplomas asistieron diversas autoridades académicas de la UMAG como el rector José Maripani; la prorrectora Mariela Alarcón; la vicerrectora académica, Anahí Cárcamo; la vicerrectora de Vinculación con el Medio, Melissa Flores; el vicerrector de Administración y Finanzas, Freddy Cabezas; la secretaria general, Anggie Flies; y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Cristina Furrianca, entre otros.

La máxima autoridad universitaria, José Maripani, expresó que «sin lugar a dudas es relevante desde el punto de vista personal, profesional y familiar que se puedan realizar estas titulaciones. Esto genera mucha alegría y satisfacción a los familiares, ya que muchos de nuestros estudiantes son primera generación, así es que, qué mejor que los familiares, amigos, hijos y esposos, esposas o parejas puedan disfrutar de ver a sus seres queridos pasar al podio para recibir sus títulos».

La académica e investigadora, María Cristina Furrianca, también tuvo palabras acerca de esta instancia y comentó que «siempre son un hito las titulaciones, han sido para ellos muchos años de esfuerzo, trabajo y estudio sobre todo. Siempre es muy emocionante esta instancia para ellos y su familia. De verdad que estamos muy contentos y orgullosos de esta generación”.