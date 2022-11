Alumnos de tres universidades de la carrera de Tecnología Médica finalizan exitosa pasantía en el Servicio de Laboratorio Clínico del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Porvenir

Con el objetivo de establecer vínculos con casas estudiantiles de diferentes universidades; fomentar y generar nuevas experiencias de aprendizaje, tres estudiantes de la carrera de tecnología médica cursaron una exitosa pasantía en el Servicio de Laboratorio Clínico de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales.

El estudiante de la Universidad de Valparaíso, Benjamín Rivera, ya está por concluir sus 4 meses de pasantía académica al interior del establecimiento de salud natalino, instancia que le ha permitido desarrollarse y enriquecerse de nuevas herramientas para su desarrollo laboral.

“La experiencia ha sido súper gratificante y enriquecedora. El entorno laboral es muy agradable, por lo que destaco principalmente la calidad humana y la colaboración de las personas con las cuales me ha tocado ejercer mi práctica profesional. No me queda más que agradecer a mis tutores y a todo el equipo del Servicio de Laboratorio por la grata estadía y las herramientas que he adquirido a lo largo de la pasantía”, indicó el estudiante de la Universidad de Valparaíso.

En esa misma línea, la estudiante de la Universidad Austral de Chile, Macarena Soto, quien ya concluyó sus 4 meses de práctica, señaló que “durante todo el internado, los tecnólogos médicos, tens y el personal en general, fueron muy colaboradores; siempre dispuestos a enseñar y motivarnos para seguir con esta hermosa carrera. Por mi parte, estoy muy contenta de haber vivido esta experiencia y haber aprendido directamente en el campo clínico, con la consigna de haber adquirido habilidades que sin duda aplicaré en el futuro”, puntualizó.

Por su parte, Javiera González, estudiante perteneciente a la Universidad Católica de Valparaíso, destacó en gran medida la hospitalidad recibida durante su práctica en el servicio, enfatizando en el aprendizaje y el espíritu colaborativo.

“Realmente he aprendido mucho, y me sentí parte de un equipo de trabajo que siempre tuvo la voluntad y el espíritu de colaboración conmigo y con mis pares. No me queda más que dar las gracias a todos y todas quienes aportaron con un granito de arena para mi formación profesional”, concluyó la estudiante de la Universidad Católico de Valparaíso.

Finalmente, el Jefe de la Unidad de Laboratorio Clínico de Medicina Transfusional del recinto hospitalario, Rene Silva, realizó un positivo balance conforme a la estadía y la formación otorgada a estos futuros profesionales.

“Hoy tenemos a tres jóvenes que han sido parte de nuestro laboratorio; todos de diferentes casas estudiantiles. En ese sentido, estamos muy contentos de haber sido parte de su formación y aprendizaje, con la finalidad de que el día de mañana puedan forjarse como profesionales de calidad en el área que deseen desempeñarse. En forma particular, y por el hecho de haber sido su tutor, quiero agradecer su voluntad y excelente disposición que han tenido durante su estadía en el Hospital de Puerto Natales”, finalizó el tecnólogo médico.