Clientes residenciales de Aguas Magallanes pueden acceder al beneficio para el pago de deudas contraídas entre marzo de 2020 y diciembre de 2021

Punta Arenas, 03 de noviembre de 2022.- Un alivio para el bolsillo de las familias que, por diversos motivos, no pudieron pagar su cuenta de agua entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, es el convenio de pago que subsidia las deudas acumuladas durante ese período y que están siendo asumidas por el Estado y por Aguas Magallanes. Esta medida, busca beneficiar a más de 3.000 familias de nuestra región y corresponde a la ley 21.423, también llamada ley de servicios básicos.

Pueden acceder a este beneficio, los clientes residenciales que aún mantengan deudas generadas en ese período y cuyo consumo promedio mensual durante el 2021, no superen los 15 m3. Así lo dio a conocer Johanna Reyes Neira, gerente de Clientes de Aguas Magallanes, quien señaló que, “para los vecinos beneficiados, el subsidio de 48 cuotas se incluirá en cada cuenta, lo que significa que solo pagarán su consumo mensual (del mes en curso). Esto último es muy relevante para no perder este beneficio. Los clientes deben continuar pagando su cuenta mensual no subsidiada, es decir, de enero de 2022 hasta ahora, de lo contrario el convenio caducará y esa deuda que iba a ser asumida por el Estado y por Aguas Magallanes, tendrá que pagarla cada usuario”, destacó.

Además, Aguas Magallanes indicó que para aquellas familias que registren deudas fuera del período de pandemia, existen convenios flexibles para ponerse al día. “Queremos invitar a toda la comunidad a contactarse con la compañía, ya sea para aclarar dudas sobre la ley de servicios básicos o por los demás planes de apoyo que tenemos disponibles para aquellas familias que mantengan deudas de agua”, sostuvo Johanna Reyes.

Para mayores consultas, se encuentra disponible 24/7 el call center de Aguas Magallanes 612 280028 o a través de las plataformas digitales, www.aguasmagallanes.cl y los centros de atención de clientes.