Concejales solicitan la renuncia de Jefa del Área de Salud Municipal de Punta Arenas



La pérdida de confianza, la devolución de subvenciones por no poder utilizarlos, la falta de rendición o rendiciones objetadas, fueron parte de los motivos que los concejales señalaron en sesión extraordinaria de concejo municipal.

En concejo municipal del día lunes, se reviso el plan comunal de salud y su presupuesto, aunque este fue aprobado por la mayoría del concejo, las explicaciones dada por la jefa del área de salud, Rosa Bidart no fueron suficientes para restablecer un espíritu de confianza con el equipo, por el contrario, según expresaron los concejales es impresentable que se soliciten con suma urgencia recursos para los programas municipales de salud, y que a las semanas se deban devolver casi el 50% por que no lo pueden ocupar, porque no les da el tiempo, según informaron.

Los concejales Verónica Aguilar, Jonathan Cárcamo, José Becerra, Alejandro Olate y Jorge Risco, coinciden en que la falta de claridad de la directora y su equipo, han provocado una serie de errores como la falta de rendiciones de recursos otorgados el 2021, rendiciones objetadas, devoluciones de dineros al Ministerio de Salud y Municipio, entre otras situaciones.

En sesión extraordinaria, realizada hoy martes, en donde se reviso la modificación de devolución de recursos por 235 millones de pesos por parte de salud, y que fueron destinados a educación para pago de sueldos de la comunidad educativa, los ediles, le hicieron saber al alcalde, que ni siquiera se cumplió el compromiso efectuado 24 horas antes de enviar la documentación pertinente para revisar esta devolución y modificación.

Eso molestó a los concejales, quienes en la misma sesión solicitaron al alcalde la remoción de la jefa del área, Rosa Bidart, y un informe detallado de todos los movimientos internos y administrativos de Salud Municipal.