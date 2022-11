CORE Pablo Cifuentes propone crear comisión de educación para apoyar el traspaso a Servicios Locales

El consejero regional y educador afirma que “sería irresponsable realizar este traspaso sin contar con las garantías de calidad y buena ejecución, arrastrando además los problemas financieros de la actual administración”, por lo que propone al gobernador hacer una revisión del actual reglamento para conformar una comisión permanente de educación.



Existe preocupación tras los últimos informes de la Corporación Municipal de Punta Arenas, en las que señala que no tendría fondos para pagar los sueldos de las y los profesores, quienes comenzaron una movilización en la Escuela España. A este hecho se suma el corte de suministros básicos que han sufrido los establecimientos, por una deuda que supera los mil millones de pesos con los proveedores.



Al respecto, el consejero regional y educador, Pablo Cifuentes, ve con inquietud el “evidente abandono de las responsabilidades frente a la educación pública en la comuna de Punta Arenas. Una vez más ante los problemas de gestión municipal los primeros afectados directos son las y los estudiantes, quienes no pueden asistir a sus establecimientos por no contar con las condiciones básicas, al mismo tiempo que se vulnera los derechos laborales de las y los trabajadores”.



“Estamos hablando de una crisis financiera municipal que se arrastra hace tiempo y que atravesó incluso la anterior gestión del alcalde en ejercicio. Es lamentable que cada año la amenaza del no pago de remuneraciones sea una constante y que, a pesar de los cuantiosos montos transferidos a nivel central, parece que no existe una gestión que avance en resolver los problemas actuales”, agregó el CORE.



Sobre los recursos entregados a nivel central, según los datos de la Seremi de Educación de Magallanes, el traspaso de fondos desde el año 2017 es cercano a los 30 mil millones de pesos anuales, que en términos generales, los montos no han sido afectados en el tiempo. Además, hasta el 30 de junio se transfirieron 16 mil millones de pesos.



Por otra parte, con la aprobación de la Ley Miscelánea de Educación, el proceso de migración de la gestión de la educación estatal hacia los Servicios Locales de Educación Pública están programados para el año 2024, con el objetivo de mejorar los procesos de instalación. Frente a esta oportunidad, el consejero regional espera que como Gobierno Regional puedan colaborar en fortalecer la educación pública y propuso la revisión del reglamento del Consejo Regional para crear una comisión permanente de Educación para apoyar este proceso.



“Es relevante que todos los actores que tengamos algún cargo de representación o de autoridad, estemos dentro de la discusión sobre cómo acompañar este proceso de traspaso, que con su correcta ejecución, trae beneficios a las y los estudiantes y a toda la comunidad educativa”, sostiene el consejero Pablo Cifuentes.