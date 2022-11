De Tailandia a Valparaiso | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Amigos y amigas, la semana que pasó estuvo marcada por la gira del presidente Gabriel Boric, a la vigésimo novena reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, conocido por su sigla APEC. En esta oportunidad la reunión se efectuó en Tailandia. Chile ingresó a la APEC en 1994, durante el gobierno del presidente Aylwin, y ha organizado la reunión en dos oportunidades, en 2004, durante el gobierno del presidente Lagos, y en 2019 durante el gobierno del presidente Piñera.

La importancia que tiene este foro para nuestro país, se grafica con datos como, que Chile ha suscrito 18 acuerdos comerciales con 16 de las otras 20 economías de APEC, y, además, los principales socios comerciales de Chile son parte de APEC: Australia, Brunéi, Canadá, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Hong Kong- China, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, Tailandia y Vietnam. Según información de la subsecretaría de relaciones exteriores, para Chile la APEC representa el 69% del intercambio comercial de nuestro país, con el mundo. Las exportaciones chilenas a este mercado desde 1994, se han multiplicado por 12, con un promedio anual cercano al 10%. En 2021, 4.813 empresas chilenas exportaron a esta región (66% de las exportadoras del país) y el 44% de las exportadoras chilenas a APEC son Pymes. APEC proporciona fondos para financiar más de 100 proyectos cada año, Solo entre 2018 y 2022, Chile se ha adjudicado 52 proyectos con fondos APEC por más de seis millones de dólares.

Como se puede apreciar, la participación de Chile en APEC es de la mayor importancia para la economía nacional, y ha sido un tema de estado desde 1994. La apertura de nuestra economía al mundo, ha sido mantenida y desarrollada por los gobiernos, indistintamente de su orientación política.



En esta reunión de APEC, el presidente Boric tuvo ocasión de sostener reuniones bilaterales con los líderes de Vietnam (Nguyen Xuan Phuc), Australia (Anthony Albanese), Japón (Fumio Kishida), Canadá (Justin Trudeau) y Nueva Zelanda (Jacinda Ardern). También, se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva. También se reunió con el líder chino, Xi Kinping, quien extendió invitación al presidente Boric, para una visita de estado que se realizaría en 2023. La inclusión de Chile en el mundo, como es natural, se ve afectada por los fenómenos globales, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, desatada durante el mandato de Trump, y que persiste hasta nuestros días. Sobre el particular, el presidente Boric, reconoció la existencia de presiones para que el país, opte entre una de estas dos economías.

Consultado sobre este aspecto, en su visita a la Universidad Chulalongkorn, el presidente, sostuvo enfáticamente: “Respecto de los intereses de Chile, yo he defendido y seguiré defendiendo la autonomía política para poder tener relaciones libres de cualquier tipo de presión”. Resaltando que China es el principal socio comercial de Chile, y no obstante mantenemos buenas relaciones con los Estados Unidos, señalando que le ha expresado al presidente Joe Biden, la importancia de “repensar” la postura hacia América Latina.

En cuanto al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, el presidente ratificó la voluntad de su gobierno, de impulsar el debate sobre el mecanismo de resolución de controversias que contiene ese tratado. Estrategia que se ha materializado a través de la invitación a suscribir “Side letters”, o cartas paralelas, con algunos de los países suscriptores, con los que Chile tiene a su vez, otros acuerdos comerciales.

En este sentido, se conoce que tanto México como Nueva Zelanda, aceptaron estas cartas, sin embargo, Vietnam, expresó en reunión bilateral, que no las aceptaba. En tanto, el presidente Boric, anunció que se suscribió con el primer ministro de Canadá, un memorándum de entendimiento, donde se promueve la revisión de la resolución de controversias entre empresas y Estados. La posición del gobierno de Chile, es que el mecanismo favorece a las empresas por sobre los Estados, una discusión que también se está dando en otros foros, como en la Unión Europea. Sobre el particular, concluyó el presidente Boric, que va a cumplir el mandato que le otorgara el Congreso, y va a depositar el tratado durante este año.



En el balance de la visita a Tailandia, el presidente Boric, destacó la oportunidad de transmitir a nuestros principales socios comerciales y al mundo, que Chile es un país serio y económicamente estable. Junto a empresarios que lo acompañaron, al CEO Summit APEC 2022, cumbre con directores ejecutivos de más de mil empresas, expresó la importancia de construir confianzas entre el sector público y privado. Porque Chile debe hacer cambios, como redistribuir mejor la riqueza, pero debe hacerlo dando certezas y respetando las reglas para los inversores extranjeros. Se transmitió que Chile está abordando el problema de la desigualdad, después de una importante crisis social, y lo está haciendo a través de mecanismos democráticos e institucionales.



En relación con China, se destaca que nuestro país fue el primer país latinoamericano en establecer relaciones diplomáticas con China, y desde 2016 mantenemos una asociación estratégica integral. Se propone continuar desarrollando iniciativas de cooperación con foco en la innovación, el desarrollo sostenible y el fomento de las instancias orientadas a ampliar el intercambio cultural entre ambas naciones. Asimismo, el presidente, anunció que Chile firmará un Protocolo Suplementario sobre Servicios con Indonesia, lo que permitirá que ambos países sirvan mutuamente como plataformas de exportación e importación, para el flujo de servicios en sus respectivas regiones. Indonesia, podrá beneficiarse de nuevas oportunidades comerciales, derivadas de la amplia red de TLC de Chile, y nuestros vínculos económicos con el resto de los países de América Latina. En tanto Chile. se beneficiará de Indonesia, la mayor economía del Sudeste Asiático.



Mientras el presidente realizaba su gira a Tailandia, velando por los intereses de toda la nación. En el congreso nacional se discutía el primer presupuesto de su gobierno. En esta ocasión la cámara de diputados, incumpliendo un acuerdo previo con autoridades de Hacienda, rechazaron diversas partidas del presupuesto, siendo los rechazos más vistosos: el correspondiente al Ministerio del Interior, también el del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, bajo el cual operan organizaciones como el Museo de la Memoria y programas como Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y Fundación Salvador Allende. También los rechazos al financiamiento del INDH, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y de la Conaf.

Las discusiones más álgidas se dieron, en torno al rechazo de los recursos para el INDH y las partidas para el museo de la memoria, ya que parlamentarios de extrema derecha, cuestionaron la existencia de violaciones a los derechos humanos en dictadura, motivando el rechazo transversal de los parlamentarios del progresismo. Si bien, el escenario en la cámara tuvo momentos de gran dureza y confrontación, el ministro Marcel, confía que en la tramitación que se inicia el martes 22 en el senado, se aprueben las partidas, a través de indicaciones del ejecutivo que las repondrán. Asimismo, el ejecutivo pretende corregir indicaciones que se hicieron en la Cámara y que son inconstitucionales. El presupuesto debiera quedar concluido en su tramitación legislativa el 29 de noviembre.



Es difícil permanecer impávidos, viendo el contraste brutal, entre los objetivos de Estado, que tuvo la participación del presidente de la república en la reunión de APEC, y la discusión de cloaca, que se dio a ratos en la discusión del presupuesto 2023, en la Cámara de diputados. A ratos, pareciera que la oposición desea “incendiar la pradera”, que no se avance, mantener una polarización constante, que impida los acuerdos más mínimos. Acabamos de cumplir 3 años desde el estallido social, del acuerdo de la paz, suscrito el 15 de noviembre, que abrió cauce a la constituyente. Pero hoy pareciera, que el sector más conservador pretende imponer sus términos a rajatabla. Ahí están las negociaciones constituyentes lideradas por el presidente del senado y el presidente de la Cámara de diputados, siguen dilatando el imprescindible acuerdo, que nos permita redactar un nuevo pacto social. Sabemos que las preocupaciones de las grandes masas de asalariados, de los pensionados, de las dueñas de casa, son otras, es la inflación, la delincuencia, los bajos sueldos, las pensiones, pero no debemos olvidar que fue el descontento social, el que produjo el estallido. Y mientras no se atiendan las razones de fondo del mismo, persistirá un clima de incerteza que solo alienta el populismo y la disociación.

Como corolario de todo lo anterior, me quedo con una reflexión que hizo el presidente Boric, en entrevista en Tailandia, a la red Al Jazzera: “Lo que hemos ido aquilatando en los últimos meses, en particular después del resultado del Plebiscito, es que no se pueden disociar los cambios de largo plazo con las urgencias cotidianas de la mayoría de la población”. Nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, por lo que ni maximalismos refundacionales, ni restauraciones conservadoras, podrán garantizar la paz y la estabilidad de Chile, si no se da respuesta oportuna a las necesidades de la población. Que no se olviden los (as) señores (as) parlamentarios, sus electores son usuarios de los servicios, que esta semana dejaron sin financiamiento.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 21 de noviembre de 2022.-