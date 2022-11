Delegada Presidencial de Magallanes Luz Bermúdez participó en jornada de trabajo junto al Presidente Gabriel Boric





El encuentro convocado por la Ministra del Interior Carolina Tohá buscó avanzar en la implementación del eje descentralizador del programa de Gobierno y reforzar el trabajo con las autoridades regionales.



Punta Arenas, noviembre 04 de 2022.- La Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Luz Bermúdez Sandoval, participó en el palacio de La Moneda en Santiago, en una jornada de trabajo liderada por el Presidente Gabriel Boric, junto a la ministra Carolina Tohá y subsecretarios Manuel Monsalve, Nicolás Cataldo y Eduardo Vergara.

Durante la instancia en la que participaron las delegadas y delegados regionales de todo el país, el Presidente Gabriel Boric, realizó el saludo inicial en el que manifestó que «Es prioridad para nuestro Gobierno seguir avanzando en fortalecer la presencia en territorios; aumentando el diálogo con parlamentarios, autoridades y comunidades en todo Chile», haciendo un llamado a las autoridades regionales a reforzar sus labores en los desafíos del país, expresándose esto en “trabajo en terreno, con despliegue comunicacional, con gobiernos sacando a los gabinetes a terreno. En ese sentido, estoy seguro que hay muchas experiencias”.

Mientras que la Ministra Tohá, explicó que: » Esta instancia de trabajo va a pasar a ser una rutina mensual, que va a conducir el ministerio del interior, no siempre va a ser presencial, no siempre va a ser en La Moneda, pero va a ser habitual y el norte que tiene este trabajo, como planteó el presidente en su saludo, es reforzar y desplegar el gobierno en las regiones. Fortalecer nuestra gestión, fortalecer el mensaje, fortalecer la presencia del gobierno en cada región del país. «

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, señaló: “Creo que ha sido una excelente y necesaria jornada para fortalecer algunos puntos relevantes. Todos y todas quienes estamos trabajando para esta administración, queremos cumplir a cabalidad con los compromisos que nuestro Gobierno se ha puesto como desafío y llegar a toda la comunidad con las propuestas y cambios que benefician a todas las personas a lo largo del territorio nacional. La propuesta de Reforma Previsional, por ejemplo, es una de las urgencias que tenemos que atender y dar a conocer. Avanzar en la descentralización, uno de los grandes objetivos del Presidente, se logrará con la ayuda y el trabajo de todos y todas”.

La Delegada Bermúdez, agregó que “nuestras prioridades son las prioridades de la gente, por esa razón, y como nos ha mandatado nuestro Presidente, trabajaremos en cumplir con los ejes principales y entregar la seguridad económica, seguridad social y seguridad pública, que las personas anhelan y merecen”

Respecto a las críticas de los gobernadores, y el cumplimiento de la promesa de eliminar el cargo de Delegados y Delegadas, la Ministra Tohá, explicó que en la reunión realizada hace dos días con los gobernadores y gobernadoras del país, que el compromiso del Presidente está vigente y se va a cumplir. Sin embargo aclaró que “ese compromiso no significa simplemente eliminar a los delegados y delegadas, sino que cambiar la figura, hacer una modificación de cómo la institucionalidad de presencia del gobierno central en las regiones, está resuelto en la actualidad, que es insatisfactorio, por eso el Presidente ha hecho este compromiso, de hacer un cambio en la manera que está formulada esta figura de los delegados (as), reemplazándola por una fórmula mejor.

Según lo indicado por la ministra, ese compromiso se va a cumplir, pero, agregó “al mismo tiempo, el gobierno tiene que gobernar y con la institucionalidad que hoy día está vigente, tenemos que ejercer todas nuestras funciones y responderle a los ciudadanos, por eso lo primero que el Presidente les dijo a los Delegados y Delegadas es que en esta agenda de descentralización, que mantenemos y que vamos a llevar adelante, ellos hoy día son la voz del Gobierno en las regiones y lo tiene que cumplir a plenitud”, puntualizó la Ministra Tohá.