Directiva del Sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes expuso ante comisión investigadora de la Cámara de Diputados

En el salón “Nelda Paniccucci” del Gobierno regional sesionó por primera vez en Magallanes la comisión investigadora de la cámara de diputados sobre posibles irregularidades al interior de la empresa nacional del petróleo. La bienvenida la entregó el gobernador regional, Jorge Flies, para comenzar la instancia que es presidida por el vicepresidente de la cámara, Carlos Bianchi Chelech, donde además estuvieron presentes los congresistas, Cristián Matheson, Javiera Morales, Leonidas Romero y Eric Aedo.

En primera instancia expuso el presidente del sindicato de trabajadores Enap Magallanes, Carlos Aro, quién agrupo las potenciales irregularidades desde dos perspectivas. En primer término, la afectación del patrimonio de Enap por definiciones ejecutivas que no obedecen a una lógica de eficiencia en los recursos y que afectan directamente a los activos de la empresa. Y como segundo eje la afectación a los trabajadores y trabajadoras que no se atreven a denunciar las malas prácticas laborales porque se ha instalado el miedo como forma de gestión. Aro, señaló que Enap mediante su filial en Argentina habría invertido más de 374 millones de dólares en proyectos que no habrían sido ejecutados, donde lo único que materialmente habría existido fueron consultorías y asesorías. Asimismo, se denunció la venta de la Yagana, siendo un activo de la empresa que fue rematada en 2 millones 400 mil dólares, para que posteriormente fuera contratada por la propia estatal para realizar trabajos en el termina Quintero, debiendo pagar por estos servicios por 10 millones de dólares.

Otro de los puntos tratados fue la compra de 36 calentadores indirectos para la industria del gas el año 2016, por un total de 2 millones de dólares. Fueron los trabajadores quienes detectaron que los equipos en su totalidad presentaban deficiencias constructivas graves e inaceptables. Asimismo, se analizaron los contratos de buses para transporte del personal y el bullado caso de Ecocopter.

El presidente del sindicato, Carlos Aro, manifestó que desde el mes de marzo en la empresa se mantiene una gerencia interina de recursos humanos y sin jefe de remuneraciones, lo que esto implica un acto de irresponsabilidad de la administración ya que tenemos en la región 1100 funcionarios propios y 2400 trabajadores y trabajadoras contratistas quienes tienen condiciones laborales diferentes a las otras filiales ya que Magallanes se requiere de un departamento dedicado a las necesidades y gestiones en materia de seguridad y a la vez velar para que no se produzcan abusos a las personas que laboran al interior de cada empresa. “Es por ello, que estamos en vía de la formación de la federación de trabajadores contratistas de Magallanes. Conocemos que esta comisión investigadora ha mostrado una especial atención con los trabajadores contratistas, que como sindicato saludamos y compartimos, pero indicamos que los acuerdos marcos que pudieron lograrse en otras filiales de Enap no llegaron a Magallanes, y al igual que las diferencias que existen con nuestros propios trabajadores, esta se extienda a los trabajadores contratistas. Pedimos a esta comisión solicite los acuerdos marcos vigentes y se extienda hasta nuestra región”, enfatizó el líder sindical.

Finalmente, el Presidente de la comisión, Carlos Bianchi, felicitó a la directiva sindical por una contundente presentación donde se pudieron exponer las falencias y malos manejos al interior de una empresa que le pertenece a todos los chilenos y chilenas.