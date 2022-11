Es la política, baby | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Esta semana estuvo plagada de noticias del ámbito político. A nivel local, después de varias jornadas de intrigas, de declaraciones y desmentidos, finalmente, se zanjó la presidencia de la Cámara de diputados (as). En la trastienda, la derecha estuvo a punto de conseguir lo mismo que en el gobierno de Piñera, cuando la división del progresismo, le entregó la testera a RN. En esta ocasión, ni la jugada de apoyar a un diputado del PDG, con sólo 8 meses de experiencia en el cargo, ni el intento de sumar votos, con un candidato de la DC, sirvió a la derecha, para impedir que la presidencia quedara en manos oficialistas. Para tranquilidad del conglomerado de gobierno, resultó electo el diputado del partido Liberal, Vlado Mirosevic. Con esto se produjeron dos hechos políticos, por una parte, el gobierno contará con un presidente de sus filas, a cargo de la tabla legislativa. Y, en segundo lugar, lo que fue celebrado como una estrategia exitosa, por la derecha, como fue el bloqueo y virtual veto a una candidatura comunista a la Cámara, finalmente no produjo el resultado esperado. El solo discurso anti comunista no bastó para sumar apoyos, y en el ínterin, los dos partidos a los que se acercó la derecha buscando apoyo, dividieron su votación.

La elección del presidente de la Cámara, es el primer logro de la gestión de la ministra Ana Lía Uriarte como ministra Segpres, ratificando la excelente decisión presidencial, en su nominación. No se hicieron esperar los reclamos más diversos de la oposición, por los votos que obtuvo finalmente Vlado Mirosevic, pero resultan totalmente infundadas, irrelevantes y absurdas. Lo que no se dijo, ni se ha reparado lo suficiente, es en cuanto a la falta de regulación de los pactos de administración en el parlamento. Se rigen por normas de honor, y de respeto a la palabra empeñada, pero su incumplimiento, como ocurrió en esta ocasión, con el PDG y la DC, no tiene sanción alguna. Un tema que puede parecer menor, pero que impacta directamente en el alicaído prestigio, y la cada vez más escasa confianza en el parlamento.

Otro importante hecho político, fue que el presidente Boric concretó su visita a la Araucanía, al cabo de sólo 8 meses de mandato, callando de este modo, al coro ininterrumpido de voces de oposición, que invocaban la visita presidencial, como si su sola presencia bastara para resolver el conflicto. El presidente inició su visita el día jueves, reuniéndose con distintos actores sociales y políticos, en las comunas de Temuco, Angol, Lonquimay y Villarrica. Nuevamente hicieron de las suyas, los artífices de la mentira y la fake news. Se difundió ampliamente por los medios, una nota que informaba que el presidente pernoctaría en un regimiento. Todos los políticos de oposición salieron a denunciar esta aparente inconsistencia. Como era fácilmente previsible, se comprobó que dicha información era falsa, porque el presidente, como suele hacerlo en cada localidad que visita, se alojó en una sencilla cabaña, de una habitación y un baño. Pero la corrección no salió en los medios, que siguieron repitiendo la mentira en su pauta.

La visita presidencial, tuvo pleno éxito. Pese a los agoreros, y pese a las amenazas de grupos radicalizados, que nada tiene que ver ni con la realidad de la región de la Araucanía, ni con causa social alguna. Con amplio despliegue de seguridad, como corresponde, pudo concretar toda su agenda, tomando contacto directo con la comunidad en cada lugar. En concreto, el presidente se hizo cargo de un cierto voluntarismo inicial, que hizo cometer errores a su gobierno, como fue esa primera visita de la ministra del interior, que se vio frustrada en marzo de este año. El presidente manifestó que la tardanza en visitar la zona, era porque se quería llegar con propuestas concretas. Estas propuestas son:

-Inversión en seguridad. Se implementará el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado en la Región de La Araucanía, el que priorizará tres tipos de delitos, robo de madera, fiscalización de armas y seguridad agroalimentaria. Se dispone de recursos extraordinarios, para mejorar la vigilancia en la Ruta 5 Sur y control permanente de Carabineros en zonas prioritarias: tramo Temuco-Río Bueno y Collipulli-Temuco. Se repondrán 33 vehículos policiales, y se asignarán 7 furgones dotados de calabozo. Para resguardar la seguridad en los balnearios de la zona lacustre, se ejecutará un sistema de vigilancia preventiva y reactiva con patrullajes marítimos, terrestres y aéreos para el salvamento de bañistas y deportistas náuticos. Además, se refuerza la presencia policial en Caburgua, Licanray, Villarrica, Pucón, Icalma y Puerto Saavedra durante la temporada estival 2022-2023.

-Inversión social. Se implementará el Plan Itrofill Rupü, Infraestructura para el Buen Vivir para 2023. Esto implica una inversión de más de 348 mil millones de pesos, dos veces más de lo que se invirtió en 2022; la construcción de 3.989 arranques para agua potable, con aumento del 5% en la cobertura y se ejecutarán 1.548 km. de conservación y mejoramiento de caminos. Entre las comunas beneficiadas se encontrarán Ercilla, Freire, Lonquimay, Victoria, Curacautín, Perquenco, Saavedra, Lautaro y Los Sauces. También se avanzará en la construcción de cinco nuevos mercados en las comunas de Loncoche, Ercilla, Victoria, Traiguén y Gorbea, con una inversión de 750 millones de pesos.

Asimismo, y luego de reunirse con víctimas de actos violencia, el presidente comprometió la apertura de dos nuevos centros de apoyo para las víctimas, en Temuco y otro en la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío. Y también dotar de recursos para asistir al 100% de las víctimas que vieron afectado su capital de trabajo, a través del Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural.

-Comisión por la paz y el entendimiento. El presidente concluyó invitando en su carácter de jefe de estado y jefe de gobierno, a los habitantes de la Araucanía, y a todo Chile a conformar una Comisión por la por la paz y el entendimiento. El propósito de esta es tomar las recomendaciones que los organismos nacionales e internacionales han hecho, para buscar una solución al conflicto de la región. Tendrá un mandato específico, determinar con claridad la demanda de tierras de las comunidades mapuche, y proponerle al país mecanismos concretos, con plazos concretos para saldar y reparar esta deuda que el Estado de Chile tiene con el pueblo mapuche. La modalidad y plazos serán acordados entre las partes, y se advierte que seguramente excederá al actual período de gobierno. El presidente mencionó las experiencias de países como Canadá, Estados Unidos o Nueva Zelanda en que se abordó la situación de las tierras, y se logró acuerdos de reparación.

Mientras tanto, en la economía, lentamente empiezan a surtir efecto las medidas del banco central y del ministerio de Hacienda, y la inflación empieza a ceder, por otra parte, el dólar ha bajado y el Cobre ha tenido varias jornadas de recuperación. Se espera que el nuevo escenario abierto en el congreso por la reciente votación a la presidencia de la Cámara, influya hacia una apertura de la oposición a aprobar la reforma tributaria y de pensiones de gobierno. Una supuesta mayoría opositora, se evaporó, esto le bajará unos cuantos decibeles a su dureza y arrogancia inicial, para situar las cosas, donde deben estar, en la mesa de negociaciones, en el dialogo abierto y constructivo. Los tiempos que vivimos, no dan espacio para gustitos personales, así lo reconoció el presidente Boric, y así debiera entenderlo el resto de la política local, menos vanidad y arrogancia, y más trabajo colaborativo, más proactividad, en apoyo a las familias, los emprendedores, los trabajadores. Hagamos eso, y todo lo demás vendrá por añadidura.

Pareciera que el mundo, está girando de nuevo hacia las posturas más moderadas y progresistas. Al notable triunfo de Lula Da Silva en Brasil, unas de las más grandes economías del mundo, se debe sumar, el notable resultado del partido demócrata en las “Midterm”, las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Contra lo que decían los agoreros, y deseaban magnates como Elon Musk, el gobierno de Joe Biden recibe un espaldarazo del electorado, que le da la espalda, a su posible rival en las próximas elecciones, Donald Trump. Los demócratas y otros partidos más pequeños del ala progresista, no sólo le están permitiendo conservar su posición, en la cámara de representantes, sino que le permitió imponerse en el senado, eligiendo 50 versus 49, y a la espera de votaciones de segunda vuelta, que le permitirían sumar un senador más. Aunque habrá que esperar un tiempo más para saber la conformación de la cámara de representantes, lo que sí está claro, es que no se produjo una marea de apoyo a la agenda de la ultra derecha. Y si bien Trump puedes ser candidato, la opción de Joe Biden fue respaldada fuertemente. EL mundo puede respirar un poco más tranquilo.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 14 de noviembre 2022.-