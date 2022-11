Estudiantes de la Escuela Argentina de Punta Arenas se transformaron en Guías Turísticos en el transporte público





El viernes, a las nueve de la mañana, los estudiantes del segundo ciclo de la Escuela República Argentina realizaron una intervención en el transporte público denominada “Micro Tours”, que tiene como objetivo acercar la historia, el conocimiento científico y el patrimonio regional a la sociedad magallánica, en medio de la cotidianidad que viven diariamente los pasajeros.



En esta ocasión, el itinerario comenzó frente al establecimiento educacional, calle Manuel Aguilar N° 01028, cuando las y los estudiantes acompañados por el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, la directora Marianela Valderrama y el profesor de historia, Hernán Leuquén, esperaron el microbús de la línea N°5 de la empresa “Ascendal Punta Arenas”, que colaboró con la realización de este novedoso recorrido.



La micro avanzó hasta el centro de Punta Arenas, para más tarde atravesar toda la ciudad. Mientras tanto, los relatos de las y los alumnos conjugaban aspectos relevantes de disciplinas como geología, geografía, antropología e historia.



La estudiante de sexto básico, Nayareth Aguilar, explicó que con este tipo de salidas “queremos acercar más a las personas a nuestra cultura”. Por su parte, Miguel Monsalve, de quinto, contó que este taller lo vienen realizando desde principio de año. “Hoy me tocó hablar de la formación del Estrecho de Magallanes y los pueblos originarios”. Finalmente, Scarlet Dawes, de séptimo año, con respecto a la iniciativa afirmó: “Me parece entretenida, podemos aprender más sobre nuestra ciudad, sobre cómo vivían nuestros antepasados, me hace pensar y descubrir más cosas”.



El docente responsable de la actividad, Hernán Leuquén, indicó que “este es un proyecto pedagógico donde los niños se transformaron, por unos breves minutos, en guías turísticos. La idea es que ellos cuenten parte de la historia de la región y los hitos más importantes, utilizando las herramientas del taller. Los usuarios que abordaron la micro pudieron disfrutar de este relato, donde ellos fueron los protagonistas”.



“Esta actividad innovadora está enmarcada en nuestro currículum, que tiene relación con la asignatura Guías Turísticos que lidera el profesor de historia. Nuestros niños fueron capaces de salir a la calle y comentar acerca de la historia, la geografía, y qué mejor que hacerlo en el transporte público donde los vecinos pudieron darse cuenta del gran trabajo que han realizado nuestros niños”, aseveró la directora de la Escuela Argentina, Marianela Valderrama.



Por su parte, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, señaló: “Estamos muy contentos de participar en el lanzamiento de estos Micro Tours, que está realizando el Taller de Turismo y Patrimonio de la Escuela Argentina. Hemos conocido el trabajo que se ha llevado a cabo durante el año, y qué manera tan especial de coronar aquello, compartiendo esto con la comunidad. Felicitamos a su equipo educativo”.



Para la concreción de esta iniciativa fue importante el apoyo de la empresa Ascendal Punta Arenas. Su gerente, Francisco Gatica, manifestó: “En nuestra calidad de operador de transporte público mayor de Punta Arenas nos debemos a la comunidad, para nosotros es una experiencia muy satisfactoria el poder apoyar a los niños, mostrando a la comunidad nuestro interés de participar, entendiendo que el talento se distribuye transversalmente, el talento no está solo en algunas partes de la sociedad”.