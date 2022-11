Intercepción de productos de ingreso regulado enciende alertas en control fronterizo Cerro Dorotea

Punta Arenas, 23 de noviembre de 2022.- Una bandeja de 30 unidades huevos y tres cortes de carne de bovino deshuesada, refrigerada y sellada al vacío, al interior de una bolsa y tapados con una prenda de vestir, fueron los productos de ingreso regulado que, hace algunos días, descubrieron funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero de Última Esperanza durante una inspección de rutina al motor de un vehículo particular que ingresaba por el control fronterizo Cerro Dorotea.

Al respecto, el jefe de la oficina provincial de SAG, Alejandro Canales Helmer, señaló “entendemos que, en ocasiones, y por desconocimiento, las personas portan productos de origen vegetal y animal cuando ingresan a Chile, pero en este caso, el ocultamiento de los productos en el capó del vehículo, hace evidente que la persona sabía que su actuar era incorrecto. Lo que probablemente esa persona desconocía, es que estos productos podrían ser portadores de plagas o enfermedades que, además de poner en riesgo el estatus fitosanitario que mantiene Chile, podrían afectar directamente la agricultura, ganadería y los bosques del país”.

“Cerro Dorotea es un control fronterizo por donde transitan, principalmente, vecinos que visitan a familiares y conocidos, que realizan trámites o compras de insumos básicos, y por ello siempre la disposición del Servicio ha sido facilitar y agilizar la inspección de ingreso. Sin embargo, y para que este trámite se mantenga expedito, necesitamos contar con la colaboración de las y los vecinos en el sentido de declarar todos los productos de origen animal o vegetal que porten en su ingreso a Chile, a fin de que sea un inspector/a SAG, quién autorice o no su ingreso y, de este modo, eviten multas y retrasos que demoren su retorno a casa”, enfatiza Canales.

Cabe señalar que los productos sellados al vacío, también deben ser declarados, debido a que este tipo de embalaje, no garantiza su inocuidad sanitaria. Así mismo, es necesario poner atención en que las artesanías adquiridas en el extranjero, no contengan productos de origen animal o vegetal, como corteza de árbol, cueros o pelaje de animales, flores o plumas, etc.

Dentro de los productos interceptados con mayor frecuencia por SAG, se encuentran las frutas y verduras, salame, carne y miel, los cuales, en caso de no ser declarados o de ser encontrados ocultos intencionalmente, podrían constituir una denuncia por ingreso clandestino de productos y conllevar a una multa pecuniaria que va desde las 3 hasta las 30 UTM, pudiendo llegar incluso a 300 UTM en casos de reincidencia, dependiendo de la reiteración y de la falta incurrida.

Si tienes dudas sobre los productos de ingreso regulado por SAG, visita la página www.sag.cl, o escríbenos a contacto.magallanes@sag.gob.cl