Liga Deportiva Escolar del Municipio de Punta Arenas entra en su etapa final

El próximo sábado 26 de noviembre se jugarán las finales de la Liga Deportiva Escolar, torneo organizado desde la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio de Punta Arenas con apoyo de la Fundación de Deportes y el Instituto Nacional de Deportes, con el objetivo de potenciar el deporte y la vida saludable entre los más pequeños y fomentar el trabajo en equipo y las relaciones con sus pares.

Este año se encuentran participando cerca de mil niñas, niños y jóvenes de entre 7 y 12 años de edad, integrantes de 86 equipos de 29 establecimientos educacionales de Punta Arenas, quienes durante todo el año participaron de cuatro disciplinas: Balonmano (Sub 12), Básquetbol (Sub 10 y Sub 12), Futsal (Sub 10 y Sub 12) y Voleibol (Sub 12).

Este fin de semana se inicia la etapa de semifinales y cuartos de finales, y la programación es la siguiente:

Básquetbol U12 – Viernes 11 noviembre G. Luis Alberto Barrera

15:00 L. San José vs L. Contardi (varones) * cuartos de final

16:00 E. Patagonia vs C. Ch. Darwin (damas) * cuartos de final

17:00 C. Cervantes vs C. Alemán (varones) * cuartos de final

18:00 C. Cervantes vs C. Alemán (damas) * semifinal

Futsal U12 – Viernes 11 noviembre G. E. Patagonia

15:00 C. Ch. Darwin vs E. P. Lemaitre (varones C. Plata) * semifinal

15:40 La Milagrosa vs L. Nobelius (varones C. Oro) * semifinal

16:20 E. P. Lemaitre vs E. Portugal (damas) * semifinal

17:00 C. Alemán vs E. H. Magallanes (damas) * semifinal

17:40 C. Cervantes vs C. Alemán (varones C. Plata) * semifinal

18:20 I. Don Bosco vs L. Contardi (varones C. Oro) * semifinal

Futsal U12 – Sábado 12 noviembre G. E. Portugal

10.00 Tercer y cuarto lugar Copa de Plata

10.40 Tercer y cuarto lugar Copa de Oro

11.20 Tercer y cuarto lugar Damas

Balonmano U12 – Sábado 12 noviembre G. E. V. las Nieves

09:00 E. V. las Nieves vs L. Contardi (damas)

09:30 L. Experimental vs E. España (damas)

10:00 L. San José vs L. Contardi (varones)

10:30 L. Experimental vs I. Don Bosco (varones)

11:00 E. V. las Nieves vs E. España (damas)

11:30 L. Experimental vs L. Contardi (damas)

Basquetbol U10 – Sábado 12 noviembre G. E. Patagonia

10:00 E. J. Williams vs INSAFA

10:45 E. P. Lemaitre vs C. Alemán

11:30 C. Cervantes vs C. Ch. Darwin

12:15 L. San José vs I. Don Bosco

Voleibol U12 – Sábado 12 noviembre G. H. de Magallanes

11:00 TAIIU A vs TAIIU B (semifinal) cancha 1

11:00 C. P. Faure vs INSAFA B (semifinal) cancha 2

11:30 INSAFA A vs TAIIU C (5to y 6to lugar) cancha 1

11:30 I. Don Bosco vs C. Alemán (7mo y 8v0 lugar) cancha 2

12:00 E. H. Magallanes vs E. M. Bulnes (7mo y 8vo lugar) cancha 1

12:00 C. Pta. Arenas vs C. Ch Darwin (11vo y 12vo) cancha 2

12:30 7mo y 8vo lugar (cancha 1)

12:30 9no y 10mo lugar (cancha 2)