Más de 168 mil personas se han beneficiado con el Cero Copago de FONASA

Un total de 168.045 personas se han visto beneficiadas gracias al Copago Cero, medida implementada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric a partir del 1 de septiembre de este año y que permite que aquellas personas que pertenecen al Fondo Nacional de Salud en sus tramos C y D, menores de 60 años, no tengan que pagar por sus atenciones de salud en la Red Pública.

Así lo informó esta mañana la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien junto al director de Fonasa, Camilo Cid, y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, hicieron un primer balance desde la implementación de esta medida en el Hospital Dra. Eloísa Díaz, en la comuna de la Florida.

Uno de los beneficiados de esta medida es Sebastián Varela, quien desde hace 9 meses sufre del Síndrome de Guillain-Barré y, tras estar internado en la UCI del recinto asistencial, hoy continúa su tratamiento con hospitalización domiciliaria. Su padre, David Varela, junto con agradecer a los profesionales del centro de salud, valoró la entrada en vigencia del Copago Cero “cuando uno llega con un drama como el que vivimos nosotros, no es fácil. No es menor esta tremenda ayuda. Lo oneroso que es el tratamiento de mi hijo, pero cuando se tiene este beneficio, que muchos no conocen o no se logra valorar y por eso ojalá que nuestro testimonio vivo trascienda y se valore este beneficio que es un derecho para toda la población”.

La ministra Aguilera, sostuvo que “el Gobierno del Presidente Boric está impulsando tres ejes de seguridad: seguridad ciudadana, seguridad económica y la seguridad social. Nosotros como sector salud contribuimos en la seguridad social pero también en la seguridad económica”.

Agregó que “la seguridad económica que se está dando, a través del Copago Cero, contribuye al bienestar de las personas y beneficia a importantes segmentos de la población menores de 60 años de los estratos económicos C y D. Esta importante política pública concretiza el acceso a la salud de una forma muy evidente para todas las personas. Son alrededor de 5 mil 600 millones de pesos que estas personas dejaron de reembolsar de su bolsillo para obtener sus atenciones de salud “, dijo la autoridad.

En dicha línea el director nacional de Fonasa, Camilo Cid sostuvo que «el Copago Cero ha significado un gran alivio financiero para las familias. Esta medida, que partió en septiembre de este año, va en directo beneficio de los millones de personas beneficiarias, porque entendemos la salud como un derecho con acceso universal y sin discriminación”.

En detalle, informó que “en este periodo, las prestaciones más utilizadas dicen relación con la atención de urgencia, intervenciones quirúrgicas, consultas de medicina general y especialistas, además de exámenes de laboratorio e imagen, siendo las más beneficiadas las mujeres entre 25 y 39 años, las que representan al 30% del total de personas”.

La actividad también contó con la participación del director del establecimiento Rubén Gennero, y el director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Fernando Betanzo, del que depende el centro asistencial.