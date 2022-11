Ministra del Interior Carolina Tohá destaca inédito diálogo con parlamentarios y alcaldes de todos los sectores políticos para avanzar en agenda común de seguridad

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, encabezó hoy la primera reunión para el “Compromiso Transversal por la Seguridad” con representantes de todos los partidos con presencia en el Congreso.

En la cita, a la que asistieron senadores y diputados designados por sus respectivas colectividades, se establecieron las bases de la metodología de trabajo para las próximas semanas y se acordó un cronograma de reuniones con el objetivo de cumplir el compromiso de llegar a un acuerdo antes del término del año.



En la ocasión la ministra Tohá señaló que “esta es una instancia inédita de trabajo con senadores y diputados que han trabajado en temas de seguridad por mucho tiempo”. Sostuvo, además, que a pesar de tener visiones discordantes, “viendo la dinámica de trabajo en las comisiones se ve una alta capacidad de expresar entendimientos, buscar convergencias y esperamos que eso es lo que logre primar acá y que en base a eso podamos ofrecer al país una lista de prioridades que empujemos en conjunto”.

Más tarde, la ministra se reunió con la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, que lidera la Alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, con el objetivo de conocer la visión de los ediles en materia de seguridad y escuchar de primera mano las necesidades, demandas y propuestas para enfrentar la delincuencia en el territorio.



Antes de finalizar el día, la titular de Interior se reunió con la Asociación de Municipios de Chile, cuya directiva, encabezada por el Alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; llegó con sus propuestas en materia de seguridad, sobre las que comprometieron un nuevo análisis a partir de los ejes presentados por la ministra Tohá.



En punto de prensa y luego de una larga jornada de conversaciones, la jefa de gabinete planteó que “hoy tuvimos el inicio de las conversaciones con quienes van a ser representantes de los partidos políticos y de los municipios en el marco del compromiso transversal por la seguridad, en la mañana nos reunimos con parlamentarios de la Cámara y el Senado en representación de todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso y luego tuvimos reunión con la AChM y la AMUCh, estamos muy satisfechos de este primer encuentro, consideramos una muestra de alto interés, muchas ideas y disposición a trabajar en conjunto.”



Luego señaló que “esta es una jornada que augura un trabajo muy intenso, vemos una ánimo y una disposición que hacía años no se veía en materia de seguridad, todos manifestaron su disposición a trabajar, todas manifestaron sus puntos de vista que no siempre son concordantes…lo que está detrás de este esfuerzo es la comprobación de que sin trabajar en conjunto no podemos avanzar”.