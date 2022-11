Ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que las AFP están realizando una fuerte campaña en contra de la reforma previsional impulsada por el Gobierno





El secretario de Estado manifestó en un programa de TV del domingo 13 de noviembre que “las AFP están haciendo campaña hace harto tiempo. No he contado el tiempo. Los avisos, los spots en televisión hablando sobre la propiedad de los fondos o la heredabilidad, yo creo que los estamos viendo desde hace un año y medio o algo por el estilo. Hemos tenido todos estos episodios de las cartas a los afiliados y, por supuesto, es el regulador el que tiene que pronunciarse sobre hasta dónde eso cae dentro de sus funciones”.



“Más allá de si ese tipo de comunicación es o no censurable, creo que hay que pensar en el efecto que eso tiene. Las personas han estado durante un año y medio escuchando que les hablan y les hablan de la propiedad individual o de a heredabilidad como si fuera lo único que puede existir en seguridad social. Yo ya he dado varias veces el ejemplo del seguro de invalidez y sobrevivencia, que no es eso y, sin embargo, cuando uno extrema este tipo de argumentos termina cuestionándose hasta la existencia de la seguridad social”, indicó.



Mario Marcel sostuvo que las AFP han extremado sus argumentos. “Por ejemplo, cuando se produjo el retiro de rentas vitalicias fue una consecuencia de usar este lenguaje extremo, porque siendo la renta vitalicia un producto que se compra como un seguro, la gente y los parlamentarios lo enfrentaron como si fuera también una cuenta individual de la cual se podían retirar recursos, y hemos tenido todos los problemas que se han generado a partir del retiro de las rentas vitalicias”.



El Ministro de Hacienda señaló que “cuando uno extrema un argumento o extrema una métrica y la ocupa para todo, termina distorsionando demasiado las cosas desafortunadamente”. Con respecto a la opción de que las AFP recurran a tribunales internacionales, el ministro respondió que ellas “son empresas, tienen sus accionistas y ellos tendrán que tomar sus decisiones, pero a lo que nos estamos enfrentando es a una reforma que cambia las regulaciones sobre una industria para generar un beneficio a la ciudadanía”.

Marcel realizó un llamado a los privados y aseveró que “hay un espacio para todo el mundo. Para el sector privado, en la reforma que ha propuesto el gobierno, hay un espacio. La capitalización individual es un pilar importante del sistema, la capitalización individual va a seguir existiendo, van a seguir habiendo administradores privados, así que en este sistema mixto hay espacio para todo el mundo”.