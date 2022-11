«Walter Rauff, los años de Magallanes» | Charla de Phillipe Sands en la Universidad de Magallanes

El objeto de la charla era explorar si es que Walter Rauff estuvo involucrado en la desaparición de personas en Chile, y por ende, si contribuyó al caso de Augusto Pinochet en Londres”, indicó el novelista británico-francés sobre el evento que fue realizado en la UMAG.





El abogado y escritor británico-francés, Philippe Sands, presentó la charla “Walter Rauff. Los años de Magallanes”, en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG), en el marco de la investigación para una tercera novela que se titulará como “Londres 38”. Entregó detalles inéditos de la vida del ex coronel de la SS, quien llegó a Chile en 1958 y que en 1962 fue detenido por sus crímenes, pero que la Corte Suprema negó su extradición; radicándose así entre Punta Arenas y Porvenir durante 26 años.





En su charla, el ex litigante en el caso Pinochet en Londres estuvo acompañado por el escritor y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Rodrigo Rojas, en una actividad que se desarrolló en inglés con traducción simultánea en beneficio del centenar de personas que asistieron. La organización estuvo a cargo de la Dirección de Cooperación Internacional de la UMAG, Cátedra Abierta Roberto Bolaño de la UDP, Cátedra Abierta de Pensamiento Hispanoamericano de la carrera de Castellano y Comunicaciones de la UMAG.





“Era muy importante poder tomar la iniciativa y traer a la comunidad esta oportunidad de conversar con Philippe Sands y colaborar en la construcción de un libro, ya que los autores siempre hablan de los libros que han publicado. En este caso, tuvimos la posibilidad de interactuar con alguien que aún está escribiendo, por lo que los aportes que aquí se puedan dar van a quedar plasmados”, expresó Christian Formoso, escritor, poeta y académico de la UMAG.





El autor del ensayo “A lawless World” (2005) y las novelas “Calle Este-Oeste” (2017) y “Ruta de Escape” (2021) abordó en estos libros los conceptos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Las temáticas anteriores están vinculadas con esta nueva entrega que será lanzada en 2025; motivo por el cual se encuentra de visita Magallanes, ya que está recopilando nueva información que aporte a esta redacción.





“El objeto de la charla era explorar si es que él (Walter Rauff) estuvo involucrado en la desaparición de personas acá en Chile, y por ende, si contribuyó al caso de Augusto Pinochet en Londres. Efectivamente voy a mencionar este evento en el libro, que fue muy útil. Vine a hacer preguntas y a conseguir información de gente que pudiera colaborar, así que estoy muy contento por esta charla”, indicó el novelista Philippe Sands.





Traslado de Rauff a Chile





Walter Rauff (1906-1984) fue un militar del sistema de inteligencia nazi, espía y creador de las cámaras de gas a quien se le responsabiliza por la muerte de medio millón de personas. Tras haber llegado a Chile en 1958 vivió en Punta Arenas y Porvenir; en la primera ciudad fue el encargado de la oficina local de la importadora Goldmann y Janssen, mientras que en Tierra del Fuego administró estancias y trabajó en las pesqueras Rosario y Pirata, una empresa de la familia Camelio, en la que llegó a ser gerente.



“El único vínculo para venir hacia Magallanes fue gracias a la familia Camelio, pesquera que le ofreció empleo. Por lo tanto, se trasladó y luego trabajó en la isla durante muchos años. Eso hace presumir que había un vínculo previo entre él y esta familia, pero fuera de eso, no tengo antecedentes sobre lazos de otras familias importantes de la región con él”, afirmó el escritor.



El 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado, la Armada instaló en Isla Dawson los campos de concentración de Río Chico y Compingin, donde cerca de 400 presos políticos de la zona fueron llevados al lugar, quienes debieron realizar trabajos forzados. Diversos testimonios y textos históricos aseguran que Walter Rauff habría estado involucrado en torturas y asesinatos de opositores, y además se le sindica como quien supervigiló y confeccionó el campo de concentración de Río Chico.



Juicio de Pinochet



Además de escritor, Philippe Sands ejerce como abogado, donde su especialidad son los derechos humanos. En esa calidad fue parte de la querella en el juicio que llevó a Augusto Pinochet en Londres, donde le tocó enfrentarse a su mejor amigo, el abogado James Cameron. Si bien nunca estuvo cerca de Pinochet, los abogados trataron de contratarlo para que se incorporara a su equipo de defensores.





“Tendría que haber aceptado porque en el sistema de reglas de los abogados de la Corte de Inglaterra uno tiene que defender a la persona que solicita el caso; prácticamente no tenía otra opción cuando me contactaron. Pero mi esposa me dijo que si aceptaba el caso nos divorciábamos. Pasé de eso y luego actué en el mismo juicio pero por la contraparte, Human Rights Watch (Organización de Derechos Humanos). Ahí conocí a Miguel Swcheitzer, que fue el abogado de Pinochet en este juicio que duró un año, con quien pude entablar una relación de amistad que perduró cerca de 20 años”, expresó Philippe Sands.





Biografía del autor





Philippe Sands (Londres, 1960) es profesor de Dere­cho Internacional en el University College de Lon­dres y abogado. Ha intervenido en destacados jui­cios internacionales celebrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en la Corte Penal In­ternacional de La Haya, incluyendo los casos de Pi­nochet, la guerra de Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, la invasión de Irak y Guantánamo. Además de su papel en el ámbito penal, Sands también ha dedicado parte de su tiempo a la escritura, siendo su próximo libro «Londres 38» (2025) su cuarto lanzamiento.





