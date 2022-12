Autoridades regionales de Magallanes realizan llamado a confiar en la aplicación de la Encuesta Casen 2022

· En su versión 2022, la Encuesta Casen vuelve a ser presencial, y por primera vez se aplicará en todas las comunas de Magallanes. El mensaje es confiar en el proceso que no otorga ni impide acceder a beneficios sociales del Estado.

Miércoles 21 de diciembre de 2022. Un llamado a responder la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen 2022) por parte de la ciudadanía efectuaron esta mañana las autoridades, lideradas por la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Luz Bermúdez Sandoval.

Esta encuesta que realiza desde el 1990 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encarga de conocer la situación socioeconómica de los hogares, especialmente de aquellos en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, con relación a aspectos demográficos, de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos.

En compañía del Secretario Regional de Desarrollo Social y Familia, Danilo Mimica Mansilla; y del Secretario Regional de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, la máxima autoridad regional señaló que “es la primera vez que Casen se está aplicando en todas las comunas de Magallanes, lo que significa un gran logro para el Gobierno para poder dirigir las políticas públicas a los territorios y que contribuyan a un gasto eficaz y eficiente. Sin bien el trabajo de campo se extenderá hasta el 31 de enero de 2023, los últimos datos señalan que Magallanes registra un logro de un 35,6%, cifra que se ubica por debajo de lo esperado según las proyecciones. Por ello, el llamado es que cuando un encuestador llegue a su casa, sea acogido y se le responda la encuesta para tener la mejor fotografía de lo que es la situación socioeconómica de los hogares”.

La muestra objetivo de Casen en Magallanes es de 1.925 viviendas. Para llegar a esta cifra, se contempla un sobremuestreo de 3.194, las que fueron seleccionadas de manera aleatoria, de modo de representar la realidad de los hogares.

El trabajo en la región lo efectúa un grupo de 34 encuestadores y encuestadoras a cargo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, organismo que fue adjudicado mediante licitación pública para realizar el levantamiento de datos de la encuesta.

El SEREMI de Desarrollo Social y Familia enfatizó que participar en la encuesta Casen no otorga ni impide acceder a beneficios sociales. “Debemos tener confianza en el proceso para que los resultados sean lo más parecido a la realidad que enfrentan los hogares. Hay que dejar claro que no se gana ni se pierde ningún beneficio por contestar la encuesta. Todas las respuestas son de carácter confidencial, es decir, no se asociarán con la vivienda ni con las personas que residen en ella y serán utilizadas únicamente para fines estadísticos. La confidencialidad de las respuestas está protegida por ley”, destacó la autoridad.

Finalmente, el SEREMI de Gobierno explicó que “hoy nos acompaña una encuestadora, Edith Gallardo, quien nos ha contado que el mayor inconveniente que han presenciado es que las personas no abren las puertas de sus hogares. El llamado es a que la ciudadanía se informe mediante los canales oficiales sobre Casen y se den el tiempo de atenderlos. Ellos portan una credencial, que señala nombre, RUT y fotografía, que le identifica como integrante del equipo del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, sus identidades se pueden corroborar ingresando su RUT en la sección “Encuestadores” de la página www.microdatos.cl y también se puede acceder a este verificador a través de www.casen2022.cl”.

Los primeros resultados de Casen 2022 estarán a partir de julio del próximo año y permitirán diseñar mejores políticas públicas en todas las regiones del país, conocer la situación de los hogares en ingresos, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. Al mismo tiempo, permitirá evaluar el impacto de la política social, ya que entrega una radiografía de la realidad socioeconómica de nuestro país.