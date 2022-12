Comenzó la segunda edición del Curso de Carpintería en Obra Gruesa

Iniciativa de la CChC Punta Arenas, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de la XII Región de Magallanes (FIDE XII); con el financiamiento de Melón S.A. y con el apoyo del Gobierno Regional.

Treinta nuevos estudiantes comenzaron este lunes 12 de diciembre, la segunda edición del Curso de Carpintería en obra gruesa, con énfasis en sistema constructivo Metalcon. La capacitación gratuita es organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Punta Arenas, a través de la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de la XII Región de Magallanes (FIDE XII). Esta iniciativa es financiada a través de franquicia tributaria de la empresa Cemento Melón y cuenta con el apoyo del Gobierno Regional.

Tras el éxito de la primera edición realizada en agosto del presente año y respondiendo a las necesidades presentes en la región se tomó la decisión de realizar una nueva capacitación, que tiene lugar en las dependencias de FIDE XII, en el barrio 18 de Septiembre. Esto, de acuerdo a una encuesta realizada por la CChC en abril de 2022 que indicó que el 41% de las empresas constructoras socias de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas necesita carpinteros.

“Para nosotros es muy importante poder sumar a más maestros y maestras. Estamos felices que muchas personas mostraron interés por este curso, incluyendo una gran presencia femenina, lo que nos alegra porque como Cámara también impulsamos la participación femenina en nuestro sector. Ante la inversión que viene en cuanto a vivienda, a infraestructura, es fundamental tener más maestros y maestras”, explicó Omar Vargas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Punta Arenas.

Por su parte, el director ejecutivo de FIDE XII, Reinaldo Leiva, indicó que “la primera versión fue totalmente exitosa, los alumnos y alumnas que estuvieron aprendieron muchas técnicas, porque es un curso bien práctico” y agregó que “este espacio, FIDE XII, justamente fue construido para el servicio de la comunidad y ¿qué mejor que tenerlo siempre para la capacitación y la educación?”.

Durante el acto de inauguración del curso estuvo presente el Gobernador Regional, Jorge Flies, quien destacó la iniciativa en vista de poder realizar capacitaciones conjuntas para 2023: “Como Gobierno Regional no hemos querido estar ausentes. Tal como se lo hemos dicho a la Cámara Chilena de la Construcción; la experiencia que ya tienen en estas capacitaciones de oficio, queremos respaldarlas y ojalá tener una asociación que nos permita, el año 2023, tener éste y otros cursos más en el ámbito de formación de oficios. Magallanes necesita maestros y maestras, con las competencias logradas y ojalá aprendidas desde las mejores personas. Esperamos que los desafíos que tenemos hacia delante sean complementarios a un trabajo conjunto entre la CChC y el Gobierno Regional”.

Gran interés por la segunda versión del curso

En sólo dos días se completaron los cupos de inscripción para el curso gratuito de “Carpintería en Obra Gruesa”.

Cabe señalar que la capacitación consta de 80 horas, divididas en 12 jornadas de estudio de 7 horas cada una. Las clases se efectuarán de lunes a viernes desde las 09:00 a 13:00 hrs. y desde las 14:00 a las 17:00 hrs.

Este curso está destinado a personas de sectores vulnerables, para que puedan ingresar y desarrollarse laboralmente en el ámbito de la construcción, buscando ser un apoyo a la empleabilidad regional.

“Ya llevaba un tiempo cesante y veo la oportunidad desde el ámbito laboral en la construcción. Ya he trabajado en la construcción tanto como ayudante, jornal y ayudante de topografía; entonces quería expandir mis conocimientos en el área de carpintería”, explica Gabriel Avellaneda, uno de los alumnos del curso.

Otra de las alumnas, Patricia Muñoz, relató que “yo siempre quise estudiar carpintería, pero no me dejó mi padre porque dijo que era carrera de hombres. Y ahora que vi este anuncio me di cuenta que tenía la oportunidad por lo menos de tener una noción. Me dijeron que era Metalcon, y como ahora, la mayoría de las construcciones son Metalcon, tomé el curso para aprender a trabajarlo”.

Además de ser una capacitación gratuita, los estudiantes recibirán un subsidio de movilización, material académico, herramientas para el desarrollo de clases prácticas, y elementos de protección personal.

Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de 75% de asistencia para aprobar el programa y recibir un Diploma por parte de la CChC.