Con Feria Educativa y Operativos de Test Rápido para población joven, Sector Salud Magallanes conmemoró el Día Mundial del VIH/SIDA

Bajo el lema “Nuestro Desafío: Construir diversidad, avanzar en igualdad y poner fin al Sida”, este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial en Respuesta al VIH/SIDA en un acto central en Inacap que contó con la presencia de diversas autoridades y equipos de salud.

Paralelamente a este acto, los estudiantes de Técnico Superior en Enfermería desarrollaron una feria educativa con diversos stands, además de la toma de test rápido de VIH a la comunidad educativa.

La Rectora de Inacap, Laura Álvarez, entregó un mensaje de bienvenida, resaltando el compromiso de la institución educativa con la prevención y con el trabajo en temáticas tan sensibles como en VIH. También se dirigieron a los presentes la SEREMI de Salud, Francisca Sanfuentes, la matrona y referente del Servicio de Salud, Lorena Riquelme, el Infectólogo Dr. Rodrigo Muñoz y el tecnólogo médico, Dr. Gustavo Leal, ambos del Hospital Clínico de Magallanes (HCM).

La Seremi de Salud de Magallanes, Dra. Francisca Sanfuentes, explicó que “hoy estamos realizando esta actividad de prevención del VIH que consiste en distintas acciones de comunicación y difusión a la población y en especial a la comunidad educativa de Inacap, a quienes agradecemos el ser anfitrión de esta actividad, en la que también participan el Hospital Clínico Magallanes con su equipo de VIH, Servicio de Salud y Seremi. Es muy importante recalcar este día y este tipo de actividades, porque la prevención del VIH y el acceso a la detección y tratamiento precoz es una de las prioridades que tenemos como Ministerio de Salud, sobre todo porque tiene un componente de equidad en el acceso muy importante. Agradecemos y creemos que es muy relevante que este trabajo no solo sea de salud, sino de todos los sectores, y esta actividad es una muestra de eso”.

Agregó que “los centros de educación superior concentran una gran cantidad de personas jóvenes, los cuales es muy importante que manejen toda esta información y adopten las medidas de prevención frente al VIH y las ITS, además que puedan acceder de manera rápida al testeo. Por otra parte, también sabemos que aquí en Inacap y en otros centros de educación superior se forman los futuros profesionales de la salud, que van a tener un rol fundamental en esta tarea más adelante”.

La Seremi de Gobierno (S) Alejandra Ruiz manifestó que “se ha avanzado en esta temática y el Gobierno está dando especial énfasis para que podamos tener estos test rápidos de VIH y atención priorizada en salud. Felicitamos esta iniciativa en una comunidad educativa, donde podemos llegar con esta información al máximo de la comunidad y a los jóvenes. El llamado es a tener conductas sexuales seguras, el uso de preservativo y a realizarse el test rápido”.

En esta jornada de conmemoración se efectuaron cincuenta test rápidos de VIH a estudiantes, principalmente, a los cuales se suma lo más de 130 exámenes que se realizaron en la Universidad de Magallanes esta semana.

Respecto a la situación epidemiológica, la Directora (S) del Hospital Clínico, Dra. María Isabel Iduya, explicó que “Nosotros tenemos en el hospital alrededor de 400 personas bajo control y desde el año 2018 al 2021 se han diagnosticado 250 nuevos casos. En el hospital clínico nosotros disponemos de un equipo multidisciplinario que da el tratamiento a los pacientes, no solamente desde el punto de vista de sus medicamentos, sino que el apoyo. Tenemos matronas, químico farmacéutico, psicólogo y además nuestros infectólogos e inmunólogos”

El Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Moya, indicó que “desde redes asistenciales y desde nuestra institución se invita a la comunidad a acercarse a los centros de salud para realizarse en forma gratuita el test rápido de VIH, independiente de su previsión”.

Al 31 de octubre del presente año se han notificado 20 casos de VIH en la región, 16 hombres y 4 mujeres. Durante el 2022 y después de dos años de pandemia, se han retomado la realización de operativos territoriales para entregar una alternativa más cercana a la población.

El infectólogo del Hospital Clínico Magallanes, Dr. Rodrigo Muñoz, manifestó que “el VIH es de las enfermedades en que, si tú no sales a buscar pacientes, la gente no se testea y lo hace por diagnóstico, y cuando hacemos diagnóstico en personas que están muy enfermas, probablemente, ya llegamos tarde en el sentido que esa persona va a tener problemas asociados de salud y además, puede haber contagiado a más personas”. Agregó que la importancia de esto es conmemorar y poner en la luz pública que la enfermedad sigue estando presente, hay que testearse, es una enfermedad a la que no hay que tenerle miedo, puntualizó.

Respecto al acceso, Gustavo Leal, tecnólogo médico de la sección de virología del HCM, señaló que el recinto clínico es el único centro a nivel regional que atiende VIH, por lo que se hacen controles y seguimiento del paciente y su estado de salud. “Cuando el paciente sale positivo, ellos se controlan con nosotros el resto de su vida a no ser que quiera un cambio de establecimiento”.

Durante la tarde del jueves, el equipo del Cecosf Sandra Vargas coordinó en el Mall Espacio Urbano Pionero una Feria Educativa, en la cual participaron los alumnos y alumnas de la especialidad de enfermería del Liceo Polivalente Sara Braun, las matronas del Cesfam Dr. Mateo Bencur y el equipo de la SEREMI en compañía del corpóreo Condonito. En la oportunidad se distribuyeron preservativos, masculinos y femeninos con consejería previa, además de la toma de test rápido de VIH.

Constanza Bravo de la SEREMI de Salud, como encargada del Programa de VIH, señaló que durante este año que se retomaron lo operativos territoriales y que los test rápidos aplicados superan la cifra de 1.200 el 2022. A su vez, este año se han incorporado 4 nuevos centros de distribución de preservativos, 3 de los cuales se encuentran situados en la ciudad de Porvenir. De esta forma Magallanes cuenta con 22 de dichos centros.